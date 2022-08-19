Dursun Özbek’in annesi Kezban Özbek Levent Afet Yolal Camii’nde son yolculuğuna uğurlandı

Ba\u015fak\u015fehir Ba\u015fkan\u0131 G\u00f6ksel G\u00fcm\u00fc\u015fda\u011f, Adana Demirspor Ba\u015fkan\u0131 Murat Sancak, T\u00fcrkiye Futbol Federasyonu Ba\u015fkan Vekili Yusuf G\u00fcnay,, Galatasaray eski teknik direkt\u00f6rleri Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Hamza Hamzao\u011flu, sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 y\u00f6neticiler ile ailesi, sevenleri ve aile dostlar\u0131 kat\u0131ld\u0131.,Cenazeye Galatasaray eski ba\u015fkanlar\u0131 Faruk S\u00fcren ve Burak Elmas, Galatasaray Divan Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Aykutalp Derkan, TBMM D\u0131\u015fi\u015fleri Komisyonu Ba\u015fkan\u0131 ve AK Parti \u0130stanbul Milletvekili Akif \u00c7a\u011fatay K\u0131l\u0131\u00e7, Fenerbah\u00e7e Ba\u015fkan\u0131 Ali Ko\u00e7, Trabzonspor Ba\u015fkan\u0131 Ahmet A\u011fao\u011flu,,Galatasaray Ba\u015fkan\u0131 Dursun \u00d6zbek\u2019in annesi Kezban \u00d6zbek d\u00fcn hayat\u0131n\u0131 kaybetmi\u015fti. Kezban \u00d6zbek i\u00e7in Levent Afet Yolal Camii\u2019nde cenaze t\u00f6reni d\u00fczenlendi.,Galatasaray Ba\u015fkan\u0131 Dursun \u00d6zbek\u2019in annesi Kezban \u00d6zbek, Levent Afet Yolal Camii\u2019nde d\u00fczenlenen cenaze t\u00f6reniyle son yolculu\u011funa u\u011furland\u0131.,\u0130kindi namaz\u0131n\u0131 m\u00fcteakip k\u0131l\u0131nan cenaze namaz\u0131n\u0131n ard\u0131ndan helallik al\u0131nd\u0131, dualar edildi. Cenaze namaz\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Kezban \u00d6zbek, A\u015fiyan Mezarl\u0131\u011f\u0131'nda topra\u011fa verildi.