Dursun Özbek yine pantolonuyla gündemde! Paça boyu sosyal medyanın diline düştü

\r\nSosyal medya kullanc\u0131lar\u0131, iki foto\u011fraf\u0131 da payla\u015farak "Terzini art\u0131k de\u011fi\u015ftir Dursun Ba\u015fkan" yorumunda bulundu., Cenaze namaz\u0131n\u0131n ard\u0131ndan k\u0131sa bir konu\u015fma yapan Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, "Biz Fethiye ablam\u0131z\u0131n \u00e7ok b\u00f6re\u011fini yedik. Bazen b\u00f6rek yapt\u0131\u011f\u0131nda 'Tayyip o\u011flum da yesin' derdi. Biz hakk\u0131m\u0131z\u0131 kendisine helal ettik, Fethiye ablam\u0131z da hakk\u0131n\u0131 bize helal etsin" ifadelerini kulland\u0131., \u0130stanbulspor Ba\u015fkan\u0131 Ecmel Sar\u0131alio\u011flu, Teknik Direkt\u00f6r Fatih Terim, Teknik Direkt\u00f6r Abdullah Avc\u0131, Teknik Direkt\u00f6r Emre Bel\u00f6zo\u011flu, Teknik Direkt\u00f6r Okan Buruk, Galatasarayl\u0131 futbolcu Arda Turan, Ba\u015fak\u015fehir Kul\u00fcb\u00fc futbolcular\u0131 ve teknik heyeti ile G\u00fcm\u00fc\u015fda\u011f Ailesi'nin yak\u0131nlar\u0131 ve sevenleri kat\u0131ld\u0131., \u00d6zbek, Galatasaray'\u0131n Avusturya kamp\u0131n\u0131 ziyaret etti\u011fi g\u00fcn de moda ele\u015ftirmenlerinden not alamam\u0131\u015ft\u0131!,Ba\u015fak\u015fehir Kul\u00fcb\u00fc Ba\u015fkan\u0131 G\u00f6ksel G\u00fcm\u00fc\u015fda\u011f'\u0131n annesi Fethiye G\u00fcm\u00fc\u015fda\u011f son yolculu\u011funa u\u011furland\u0131. Fatih Camii'nde k\u0131l\u0131nan cenaze namaz\u0131na Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan da kat\u0131ld\u0131.,Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n da kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 cenaze namaz\u0131na Hazine ve Maliye Bakan\u0131 Nurettin Nebati, K\u00fclt\u00fcr ve Turizm Bakan\u0131 Mehmet Nuri Ersoy, Gen\u00e7lik ve Spor Bakan\u0131 Mehmet Muharrem Kasapo\u011flu, \u0130stanbul Valisi Ali Yerlikaya, \u0130stanbul B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 Ekrem \u0130mamo\u011flu, ,Galatasaray Ba\u015fkan\u0131 Dursun \u00d6zbek, Medipol Ba\u015fak\u015fehir Ba\u015fkan\u0131 G\u00f6ksel G\u00fcm\u00fc\u015fda\u011f'\u0131n annesinin cenaze t\u00f6reninde giydi\u011fi tak\u0131m elbiseyle sosyal medyan\u0131n g\u00fcndemine geldi.,Merhumenin naa\u015f\u0131 Fatih Camii'nde \u00f6\u011fle namaz\u0131n\u0131 m\u00fcteakip k\u0131l\u0131nan cenaze namaz\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Etiler Ulus mezarl\u0131\u011f\u0131na defnedildi. ,Pa\u00e7a boyunun uzun geldi\u011fi elbiseyle objektiflere yans\u0131yan \u00d6zbek, daha \u00f6nce de buna benzer bir tak\u0131m elbise giymi\u015f ve sosyal medyada viral olmu\u015ftu.\r\n,TFF Ba\u015fkan\u0131 Mehmet B\u00fcy\u00fckek\u015fi, TFF Y\u00f6netim Kurulu, Fenerbah\u00e7e Kul\u00fcb\u00fc Ba\u015fkan\u0131 Ali Ko\u00e7, Galatasaray Kul\u00fcb\u00fc Ba\u015fkan\u0131 Dursun \u00d6zbek, Be\u015fikta\u015f Kul\u00fcb\u00fc Ba\u015fkan\u0131 Ahmet Nur \u00c7ebi, Sivasspor Ba\u015fkan\u0131 Mecnun Otyakmaz,