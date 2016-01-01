Duruşmadan sonra evinde ölü bulunan genç avukat geride not bırakmış

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15 Temmuz Destanı
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DÜNYA
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Bu güzel köyler taşınmanız için size 285 bin lira sunuyor!
GÜNDEM
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Numan Kurtulmuş'tan 15 Temmuz mesajı
GÜNDEM
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Ömer Halisdemir'in mezarı ziyaretçi akınına uğruyor
YAŞAM
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İhanet gecesini anlattı: Karnında mermi parçasıyla yaşıyor
YAŞAM
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‘Yapamazsın’ dediler, milyonluk servetin sahibi oldu
EKONOMİ
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Vatandaş otomatik vitesten vazgeçmiyor, pazar payı 75,7'ye çıktı
DÜNYA
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Hindistan'da salgında vaka sayısı iyileşenlerin sayısını geçti
YAŞAM
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Bayram öncesi denetlenen tatlıcılarda mide bulandıran görüntüler
YAŞAM
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Her satırı kan dondurdu: 17 yaşındaki genç kıza dehşeti yaşattı
YAŞAM
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15 Temmuz gazisi o geceyi anlattı: Yine olsa yine yaparım
SAĞLIK
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Hindistan’ı da kasıp kavuran korkunç hastalıktan operasyonla kurtuldu
SAĞLIK
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Sahte güneş gözlüğüne dikkat!
DÜNYA
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TMV, Etiyopya'nın Oromiya eyaletindeki FETÖ okullarını devraldı
DÜNYA
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Japonya F-35 programına katılıyor
YAŞAM
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Çevresine satarak başladı şimdi ekmek imparatoru oldu
GÜNDEM
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Bakan Soylu'dan 15 Temmuz mesajı
SPOR
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Final serisinde Suns'ı yenen Bucks durumu 2-2 yaptı
YAŞAM
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Taksim’de asansör kavgası: Çocuklu aileye saldırdılar
TEKNOLOJİ
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TOGG 2022 yılının sonunda seri üretime hazır
SPOR
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Donnarumma, PSG ile 5 yıllığına anlaştı
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15 TEMMUZ
Ramazan
Duruşmadan sonra evinde ölü bulunan genç avukat geride not bırakmış
Kastamonu'da duruşmadan çıktıktan sonra evine dönen genç avukat Gizem Saraçoğlu banyosunda ölü bulunmuştu, ölmeden önce not bıraktığı ortaya çıktı.
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