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Duyan akın ediyor, 3 milyon yıllık mağara astım hastalarına şifa dağıyor
ASTIM HASTALARINA İYİ GELİYOR
Akçakoca ilçesine bulunan Fakıllı Mağarası, ziyaretçilerini kendisine hayran bırakıyor. Yaklaşık 3 milyon yıllık tarihe sahip olduğu tahmin edilen mağarayı gezi amaçlı gelenlerin yanı sıra nefes darlığı, astım ve bronşit gibi hastalıklara iyi geldiğini düşünen kişiler de ziyaret ediyor. Mağaranın içinde birçok galeri bulunuyor.