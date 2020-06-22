Duyan fotoğraf çektirmek için akın etti

Sivas'ta kent merkezi \u00c7ayboyu Mahallesinde havalar\u0131n \u0131s\u0131nmas\u0131 ile beraber kendili\u011finden yeti\u015fen mor \u00e7i\u00e7ekler g\u00f6rsel \u015f\u00f6len olu\u015fturuyor.,,Bo\u015f tarlay\u0131 adeta mor renge boyayan \u00e7i\u00e7ekleri g\u00f6ren vatanda\u015flar telefonlar\u0131na sar\u0131l\u0131yor.,An\u0131 \u00f6l\u00fcms\u00fczle\u015ftirmek isteyen vatanda\u015flar \u00e7i\u00e7eklerin aras\u0131na girerek bol bol hat\u0131ra foto\u011fraf\u0131 \u00e7ektiriyor. Bozk\u0131r\u0131 adeta renklendiren mor \u00e7i\u00e7ekler havadan da g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.,Yusuf Do\u011fan, mor \u00e7i\u00e7eklerin do\u011fal yeti\u015fti\u011fini belirterek, \u201cBo\u015f bir tarla, daha \u00f6nce ekilmi\u015f. \u015euan bo\u015f kald\u0131\u011f\u0131 i\u00e7inde bu g\u00fczel \u00e7i\u00e7ekler yeti\u015fmi\u015fler. Kesinlikle do\u011fal haliyle yeti\u015fmi\u015f. Hi\u00e7bir \u015fekilde ekilme falan de\u011fil.G\u00fczel bir g\u00f6r\u00fcnt\u00fc. Bol bol kartpostall\u0131k foto\u011fraflar \u00e7\u0131kt\u0131\u201d diye konu\u015ftu.,Mahalle Muhtar Mustafa Do\u011fan, \u00e7i\u00e7ekleri g\u00f6renlerin alana girerek foto\u011fraf \u00e7ektirdi\u011fini belirterek, \u201cDaha \u00f6nceden buraya patates sonras\u0131nda m\u0131s\u0131r ekildi. \u015eu anda \u00e7i\u00e7ek halini alm\u0131\u015f.","Do\u011fal olarak yeti\u015fen bir \u00e7i\u00e7ek. Ama \u00e7ok g\u00fczel bir \u015fekil alm\u0131\u015f. G\u00fczel bir do\u011fa harikas\u0131. Arkada\u015flar foto\u011fraf \u00e7ekiliyor. Vatanda\u015flar gelip g\u00f6r\u00fcyorlar, foto\u011fraf \u00e7ekiliyorlar. Her zaman \u00e7\u0131km\u0131yor. Baz\u0131 yerlerde de var ama bu kadar de\u011fil\u201d dedi.