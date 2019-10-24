Duyanlar sırrını merak ediyor! Bu ilçede insanlar uzun yaşıyor
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Akdeniz Üniversitesi tarafından çıkarılan Türkiye'nin Yaşlanma Atlası’nda, Gölköy ilçesi, Türkiye genelinde un sağlıklı ve uzun süreli insanların yaşadığı 10 yer içerisinde gösterildi. Ortalama yaş süresinin 82 olarak belirlendiği ilçede insanlar günlerinin büyük kısmını tarım ve hayvancılık için harcarken, boş zamanlarında da yaylalara çıkarak stres atıyor. Mısır, fasulye, karalahana, bal, sür, yoğurt ve fındık başta olmak üzere neredeyse bütün besin gıdalarını kendileri üreten Gölköy halkı, ilçenin bol oksijenli ve temiz havası ile birlikte temiz su kaynaklarının insan ömrünü adeta arttırdığını belirtiyor. İnsanların çetin geçen kış aylarında dahi hasta olmadığı ve bazı insanların hiç doktora gitmediği Gölköy’de, bazı insanların yaşı ilerledikçe sadece bacak ağrısı çektiği belirtiliyor.