Duygusal Jose! AS Roma'da tarih yazan Mourinho hala elit

Roma, UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde Feyenoord'u 1-0 yenerek kupaya uzandı. İtalyan temsilcisi 61 yıl sonra Avrupa'da kupa kazandı. Jose Mourinho da Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni kazanan ilk teknik direktör oldu. 61 yaşındaki Portekizli, Porto ve İnter'le Devler Ligi'ni, Manchester United ve Porto ile de UEFA Avrupa Ligi'ni kazandı. Roma'yla yaşadığı Kupa 3 zaferinin ardından tribünlere 5 işareti yapan Mourinho, göz yaşlarına boğuldu.