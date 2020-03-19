Düzceli terzi modaya uygun rengarenk yıkanabilir maskeler üretiyor

T\u00fcrkiye\u2019de de korona vir\u00fcs\u00fcn\u00fcn \u00e7\u0131kmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan eczanelerde maskeler neredeyse t\u00fckenirken, D\u00fczceli terzi Hamit \u015eeng\u00fcl maskeyi kendi \u00fcretmeye ba\u015flad\u0131.,Eczanelerde sat\u0131lan tek kullan\u0131ml\u0131k maskelerden bir tane alan \u015eeng\u00fcl, birebir ayn\u0131s\u0131n\u0131 \u00fcretmeye ba\u015flad\u0131. Y\u0131kanabilir olarak tasarlad\u0131\u011f\u0131 maskelerin d\u0131\u015far\u0131dan hava almamas\u0131 i\u00e7in telini de unutmayan \u015eeng\u00fcl, talep patlamas\u0131 ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. ,\u015eeng\u00fcl, \u201cOrganize Sanayi B\u00f6lgesi'nde bulunan bir firman\u0131n bizden maske talebi oldu 2 hafta \u00f6nce T\u00fcrkiye\u2019de korona vir\u00fcs \u00e7\u0131kmadan \u00f6nce. Firma maskeler pahal\u0131la\u015f\u0131nca i\u015f\u00e7iye vermek i\u00e7in bize talepte bulundu. \u00dczerinde biraz \u00e7al\u0131\u015ft\u0131k, en son bu hale getirdik. Memnun kald\u0131lar, dikiyoruz. \u00dclkemizde \u00e7\u0131k\u0131nca da bizde burada vatanda\u015fa hizmet amac\u0131 ile satmaya ba\u015flad\u0131k. Bizden \u015fu anda talep edenler var. Bizimkilerin avantaj\u0131 y\u0131kay\u0131p da kullanabiliyor. Yani ka\u011f\u0131tlar gibi tek kullan\u0131ml\u0131k de\u011fil. Evde g\u00fczel bir \u015fekilde y\u0131kay\u0131p dezenfekte edilirse tekrar kullan\u0131labilir. Di\u011fer maskeler gibi a\u011fz\u0131 \u0131slatma gibi \u015feyleri de yok. Renkli renkli \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. Beyaz \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz, pembe \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz, krem \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. Talebe g\u00f6re. S\u0131k\u0131nt\u0131 yok, her renk yapabiliriz. Normal orijinalinde burunda hava almas\u0131n diye koyulan teli de bu yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z\u0131n i\u00e7ine koyduk. Penyenin i\u00e7ine k\u0131v\u0131rd\u0131\u011f\u0131m\u0131z zaman i\u00e7ine koyuyoruz. Burna geldi\u011fi zaman hava almas\u0131n\u0131 engelliyor. Normal maskenin orijinalinde de bundan var. Biz bunu bu \u015fekilde temin ettik burada. Bu \u015fekilde tam orijinal imal ediyoruz" dedi.,Korona vir\u00fcs sonras\u0131nda eczanelere giderek maske almak istedi\u011fini fakat bulamad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Cengiz Cihangir, terzide maskeyi g\u00f6r\u00fcnce mutlu oldu\u011funu ve ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getirdi. ,Cihangir, \u201cEczanelere filan gittik. Oralarda maske bulamad\u0131k. Terzi \u015fu anda baya\u011f\u0131 g\u00fczel maske yap\u0131yor. Bizde geldik buradan ald\u0131k. Baya\u011f\u0131 da g\u00fczel yapm\u0131\u015flar. Tek kullan\u0131ml\u0131k de\u011fil. Y\u0131kanabilir olmas\u0131 daha da dikkat \u00e7ekici. Herkese de bu maskeden \u00f6neririm" dedi.,Talep patlamas\u0131 nedeniyle di\u011fer i\u015flerini yapamayan terzi Hamit \u015eeng\u00fcl, \u00fcretti\u011fi rengarenk maskeleri 5 liraya sat\u0131yor.,\u00c7in\u2019in Vuhan kentinde ortaya \u00e7\u0131kmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan h\u0131zl\u0131 bir \u015fekilde di\u011fer \u00fclkelere de yay\u0131lan korona vir\u00fcsten korunmak i\u00e7in maske kullan\u0131m\u0131 artt\u0131.