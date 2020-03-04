E-Devlet'e bir yeni önemli hizmet daha eklendi!

Bankac\u0131l\u0131k D\u00fczenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), \u2018Mevduat\/Kat\u0131l\u0131m Fonu Hesab\u0131 Bulunan Banka Sorgulama' adl\u0131 hizmetin kullan\u0131ma a\u00e7\u0131ld\u0131\u011f\u0131na ili\u015fkin duyuruda bulundu.\r\n,Kurumun internet sitesinde yer alan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, e-devlet i\u00e7in \u00f6zel geli\u015ftirilen hizmet kapsam\u0131nda hangi bankalarda mevduat ve kat\u0131l\u0131m fonu hesab\u0131n\u0131n bulundu\u011fu bilgisi sorgulanabilecek.\r\n,A\u00e7\u0131klamada \u015fu ifadeler yer ald\u0131: \u201c11'inci Kalk\u0131nma Plan\u0131nda (2019 - 2023) yer verilen, kamu hizmetlerinin vatanda\u015f odakl\u0131 bir bak\u0131\u015f a\u00e7\u0131s\u0131yla elektronik ortama ta\u015f\u0131nmas\u0131 ve e-Devlet Kap\u0131s\u0131ndan hizmet sunumunun art\u0131r\u0131lmas\u0131 amac\u0131 \u00e7er\u00e7evesinde, vatanda\u015flara hangi bankalarda mevduat ve kat\u0131l\u0131m fonu hesab\u0131 oldu\u011fu bilgisinin internet ve mobil teknolojiler \u00fczerinden g\u00fcvenli bir \u015fekilde sunulabilmesine y\u00f6nelik olarak, Kurumumuz sorumlulu\u011funda e-Devlet Kap\u0131s\u0131na \u00f6zel geli\u015ftirilen \u2018Mevduat\/Kat\u0131l\u0131m Fonu Hesab\u0131 Bulunan Banka Sorgulama' isimli hizmet kullan\u0131ma a\u00e7\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r.\r\n,S\u00f6z konusu hizmet www.turkiye.gov.tr adresinde Kurumumuza ili\u015fkin alanda yer almaktad\u0131r. Bu hizmet kapsam\u0131nda hangi bankalarda mevduat ve kat\u0131l\u0131m fonu hesab\u0131n\u0131n bulundu\u011fu bilgisi sorgulanabilecektir.\r\n,Hesap bakiyesi, hesab\u0131n bulundu\u011fu \u015fube bilgisi vb. ayr\u0131nt\u0131lar ilgili bankalardan \u00f6\u011frenilebilecektir. Sorgulamada, \u201cT\u00fcrkiye Cumhuriyeti vatanda\u015f\u0131 ger\u00e7ek ki\u015filer ad\u0131na bankalar\u0131n yurt i\u00e7i \u015fubelerinde a\u00e7\u0131lm\u0131\u015f olan, tasarruf mevduat\u0131 niteli\u011findeki, T\u00fcrk Liras\u0131, yabanc\u0131 para veya k\u0131ymetli maden depo hesab\u0131 cinsinden, vadeli-vadesiz mevduat hesaplar\u0131 ile \u00f6zel cari hesap ve kat\u0131lma hesaplar\u0131\u201d bilgileri kullan\u0131lmaktad\u0131r.\r\n,Hizmete ili\u015fkin detayl\u0131 a\u00e7\u0131klamalar, Kurumumuz internet sayfas\u0131nda www.bddk.org.tr\/mevduatSorgulama.htm adresinde yay\u0131mlanmaktad\u0131r. \u201c\r\n,.