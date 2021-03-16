e-Devlet üzerinden 5 yeni hizmet

Covid-19 pandemisi nedeniyle vatanda\u015flara evlerinden \u00e7\u0131kmadan hizmet sunma gayreti i\u00e7erisinde olduklar\u0131n\u0131 belirten Aile, \u00c7al\u0131\u015fma ve Sosyal Hizmetler Bakan\u0131 Zehra Z\u00fcmr\u00fct Sel\u00e7uk, \u201ce-Devlet platformunda SGK\u2019ya ait 154 uygulamam\u0131z oldu. T\u00fcm kurumlar\u0131n kullan\u0131m say\u0131lar\u0131 de\u011ferlendirildi\u011finde SGK uygulamalar\u0131 2020 y\u0131l\u0131nda y\u00fczde 20,3 ile ilk s\u0131rada yer al\u0131yor\u201d dedi.,Aile, \u00c7al\u0131\u015fma ve Sosyal Hizmetler Bakan\u0131 Zehra Z\u00fcmr\u00fct Sel\u00e7uk, Sosyal G\u00fcvenlik Kurumu\u2019na (SGK) ait 5 hizmetin daha e-Devlet \u00fczerinden verilece\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.,E-Devlet \u00fczerinden hizmete a\u00e7\u0131lacak yeni uygulamalar ile medikal market, i\u015fitme cihaz\u0131 merkezi veya medikal eczane yoluyla temin edilen t\u00fcm medikal malzemelerin listesi sorgulanabilecek. ,Sa\u011fl\u0131k hizmet sunucu taraf\u0131ndan d\u00fczenlenen hasta alt bezi, t\u0131bbi sarf malzeme, i\u015fitme cihaz\u0131 ve haz\u0131r ortez, protez gibi medikal malzemelerin kullan\u0131m\u0131na ili\u015fkin raporlara y\u00f6nelik de bir uygulama olacak. Ayr\u0131ca sistemde t\u00fcm bu malzemelere ait SGK t\u0131bbi malzeme re\u00e7eteleri, raporlar\u0131 ve re\u00e7etelere ait kat\u0131l\u0131m pay\u0131 tutarlar\u0131n\u0131n g\u00f6r\u00fcnt\u00fclenmesini sa\u011flayan bir hizmet yer alacak.,Bakan Sel\u00e7uk, yeni hizmetler i\u00e7erisinde 4a, 4b ve 506 say\u0131l\u0131 Kanun'un ge\u00e7ici 20\u2019nci maddesine tabi sigortal\u0131lar\u0131n ve hak sahiplerinin hizmet birle\u015ftirme ba\u015fvurusunda bulunabilece\u011fi bir uygulaman\u0131n bulundu\u011funu da ifade etti. Buna g\u00f6re i\u015f yeri tescili olmayan ilgililer, e-Devlet \u00fczerinden borcu yoktur ve i\u015f yeri kayd\u0131 yoktur belgelerini de alabilecek.,2021 y\u0131l\u0131n\u0131n ba\u015f\u0131ndan bu yana en \u00e7ok kullan\u0131lan 20 e-Devlet uygulamas\u0131n\u0131n 6\u2019s\u0131 Aile, \u00c7al\u0131\u015fma ve Sosyal Hizmetler Bakanl\u0131\u011f\u0131na ait olurken, bunlar\u0131n 3'\u00fc SGK hizmetlerini i\u00e7eriyor. (\u0130HA)