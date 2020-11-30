Eber Gölü’nde ürkütücü kayık mezarlığı görüntüsü

Afyonkarahisar'\u0131n \u00c7ay \u0130l\u00e7esi, Eber beldesi s\u0131n\u0131rlar\u0131nda bulunan g\u00f6l T\u00fcrkiye'nin 12'nci b\u00fcy\u00fck g\u00f6l\u00fc. ,En derin yeri 21 metre olan g\u00f6l\u00fcm y\u00fcz\u00f6l\u00e7\u00fcm\u00fc ise yakla\u015f\u0131k 120 kilometrekare. ,Deniz seviyesinden y\u00fcksekli\u011fi 967 metre olan g\u00f6lde ayr\u0131ca Eber Sar\u0131s\u0131 adl\u0131 endemik bitki t\u00fcr\u00fc d\u00fcnyada sadece Eber G\u00f6l\u00fc\u2019nde yeti\u015fiyor. ,Bolvadin \u00e7evresindeki en \u00f6nemli sulak alanlar\u0131ndan birisi olan g\u00f6l T\u00fcrkiye'de g\u00f6\u00e7men ku\u015flar\u0131n g\u00f6\u00e7 yolu \u00fczerinde bulundu\u011fundan sazl\u0131k alanlar\u0131yla da bir\u00e7ok ku\u015f t\u00fcr\u00fcne \u00fcreme ve ya\u015fam alan\u0131 olarak ev sahipli\u011fi yap\u0131yor.\r\n\r\n,G\u00f6lde son y\u0131llarda kurakl\u0131k, iklim de\u011fi\u015fli\u011fi ve bilin\u00e7siz sulamaya ba\u011fl\u0131 olarak ya\u015fanan su \u00e7ekilmesi korkutucu boyutlara ula\u015f\u0131rken, g\u00f6l\u00fcn kuruma riskini de beraberinde getirdi. ,Bir zamanlara yerli halk\u0131n \u2018kopak\u2019 ad\u0131n\u0131 verdi\u011fi, su \u00fczerinde kam\u0131\u015f k\u00f6klerinin olu\u015fturdu\u011fu y\u00fczer adac\u0131klardan eser kalmazken, g\u00f6l\u00fcn Ortakaraba\u011f k\u00f6y\u00fc s\u0131n\u0131rlar\u0131 i\u00e7inde kalan k\u0131sm\u0131nda yakla\u015f\u0131k 4 kilometrelik bir \u00e7ekilme ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 g\u00f6zlendi.\r\n\r\n,\u00d6nceki y\u0131llarda bal\u0131k tutanlar, avc\u0131l\u0131k yapanlar ve en \u00f6nemlisi kam\u0131\u015f toplay\u0131c\u0131lar\u0131n\u0131n kay\u0131klarla ilerledi\u011fi yerlerde sular\u0131n \u00e7ekilmesi ile \u015fimdi motorlu ta\u015f\u0131tlarla a\u00e7\u0131lan yollardan g\u00f6l suyunu ula\u015f\u0131l\u0131yor. G\u00f6lde kullan\u0131lan ve \u015fimdilerde karada olduklar\u0131 g\u00f6zlenen kay\u0131klar ise ortaya \u00e7\u0131kard\u0131\u011f\u0131 ve g\u00f6renleri \u00fcrk\u00fcten manzaras\u0131 ile adeta bir kay\u0131k mezarl\u0131\u011f\u0131n\u0131 an\u0131msat\u0131yor. B\u00f6lgede \u00f6nemli bir ge\u00e7im kayna\u011f\u0131 olan ve baz\u0131 Avrupa \u00fclkelerine ihracat\u0131 dahi yap\u0131lan kam\u0131\u015f \u00fcretiminin de sular\u0131n \u00e7ekilmesi ile azald\u0131\u011f\u0131 kaydedildi. \u0130hlas Haber Ajans\u0131 (\u0130HA) kameramanlar\u0131 g\u00f6ldeki su \u00e7ekilmesini havadan drone ile g\u00f6r\u00fcnt\u00fcledi. G\u00f6r\u00fcnt\u00fclerdeki i\u00e7ler ac\u0131s\u0131 manzara ise g\u00f6l i\u00e7in tehlike \u00e7anlar\u0131n\u0131n \u015fimdiden \u00e7ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6stermeye yetti.\r\n\r\n,Ortakaraba\u011f k\u00f6y\u00fc sakinlerinden S\u00fcleyman Demir, kay\u0131k mezarl\u0131\u011f\u0131n\u0131 an\u0131msatan yerden ziyade sular\u0131n k\u00f6y\u00fcn hemen yan\u0131 ba\u015f\u0131na kadar geldi\u011fini ve k\u00f6y\u00fcn adeta sahile k\u0131y\u0131s\u0131 olan bir yer gibi oldu\u011funu s\u00f6yledi. Dile getirdi\u011fi c\u00fcmleler ile g\u00f6ldeki \u00e7ekilmenin ne denli korkun\u00e7 boyutlara ula\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden Demir, \u201cG\u00f6l\u00fcn \u00f6nceden g\u00fczel, i\u00e7ilecek derecede suyu vard\u0131. Kay\u0131klar g\u00f6l\u00fcn art\u0131k iflas etti\u011fi ve kurumas\u0131ndan dolay\u0131 orda kald\u0131. Karada kay\u0131k y\u00fcr\u00fcr m\u00fc? Ge\u00e7en y\u0131l biraz su vard\u0131, ama zamanla o su da gitti. Ge\u00e7en y\u0131l su baya\u011f\u0131 vard\u0131 ama bu y\u0131l tamamen gitti. O kay\u0131klar\u0131n yan\u0131nda motorlu kay\u0131klarla da geziliyordu. Kay\u0131klar\u0131n hepsinin sahibi var, ama kimse evine getirmiyor. Kay\u0131klar ile kam\u0131\u015flar toplan\u0131yordu yani sazl\u0131klar, avc\u0131lar gelirdi mevsiminde ve av yaparlard\u0131. Yani kay\u0131klar o ama\u00e7lar ile kullan\u0131l\u0131yordu\u201d diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,Devlet Su \u0130\u015fleri (DS\u0130) Afyonkarahisar \u015eube \u015eefi Faruk Topalo\u011flu ise, g\u00f6ldeki su \u00e7ekilmesinin en b\u00fcy\u00fck nedeninin kurakl\u0131k ve k\u00fcresel iklim de\u011fi\u015fikli\u011fine ba\u011fl\u0131 olarak ya\u015fanan ya\u011f\u0131\u015flardaki azalmalar oldu\u011funu vurgulad\u0131. Ya\u011fmurlar\u0131n eskisi gibi ya\u011fmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve ani ya\u015fanan ya\u011fmur ya\u011f\u0131\u015flar\u0131n\u0131n da yer alt\u0131 sular\u0131n\u0131 beslemesinden dolay\u0131 g\u00f6le bir faydas\u0131n\u0131n olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Topalo\u011flu, bilin\u00e7siz yani ka\u00e7ak yap\u0131lan sulaman\u0131n da g\u00f6ldeki su \u00e7ekilmesine etkisinin oldu\u011funu dile getirdi. Topalo\u011flu ayr\u0131ca, g\u00f6l\u00fcn kurtar\u0131lmas\u0131na dair olu\u015fturulan kurtarma eylem plan\u0131 kapsam\u0131ndaki \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131nda devam etti\u011fini s\u00f6zlerine eklerken, su \u00e7ekilmelerinin sadece Eber G\u00f6l\u00fc\u2019nde de\u011fil kurakl\u0131ktan kaynakl\u0131 olarak di\u011fer barak ve g\u00f6letlerde de g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc an\u0131msatt\u0131.