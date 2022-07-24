Ebru Gündeş'in acı günü! Annesini kaybetti, ölüm sebebi belli oldu

, M\u00fcjgan Bilgin \u00f6l\u00fcm haberi, ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 site y\u00f6netimi taraf\u0131ndan duyuruldu.,"Say\u0131n sakinlerimiz malikimiz Ebru G\u00fcnde\u015f'in annesi M\u00fcjgan Bilgin vefat etmi\u015ftir. Merhuma Allah'tan rahmet ailesi ve yak\u0131nlar\u0131na ba\u015f sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 dileriz."\r\n\r\n,43 ya\u015f\u0131ndaki \u015fark\u0131c\u0131n\u0131n annesi M\u00fcjgan Bilgin hayat\u0131n\u0131 kaybetti.,Merhumenin cenazesinin 25 Temmuz 2022 Pazartesi g\u00fcn\u00fc \u00f6\u011fle namaz\u0131na m\u00fcteakip Zincirlikuyu Mezarl\u0131\u011f\u0131'nda topra\u011fa verilece\u011fi duyuruldu.,\u00d6te yandan M\u00fcjdan Bilgin'in cenaze t\u00f6reni de belli oldu. ,Sanat\u00e7\u0131 Ebru G\u00fcnde\u015f'in annesinin \u00f6l\u00fcm sebebi belli oldu.,\u00dcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131 Ebru G\u00fcnde\u015f'i kahreden haber geldi. ,Yap\u0131lan duyuruda \u015fu ifadeler kullan\u0131ld\u0131:,Y\u0131llard\u0131r \u015feker, kolesterol ve tansiyon problemleriyle m\u00fccadele eden M\u00fcjgan Bilgin'in koronavir\u00fcs y\u00fcz\u00fcnden hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\n