Eczacılar şaşkın: Zatürre ve grip aşısı kalmadı, talep listesi oluşturuluyor

Zat\u00fcrre ve grip a\u015f\u0131s\u0131 talebine yeti\u015femediklerini ve a\u015f\u0131 talebi listesi olu\u015fturmaya ba\u015flad\u0131klar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klayan Edirneli eczac\u0131lar, vatanda\u015flar\u0131n s\u0131raya girdi\u011fini s\u00f6yledi.,T\u00fcrkiye\u2019de koronavir\u00fcsle m\u00fccadelede toplumun bir k\u0131sm\u0131n\u0131n vurdumduymaz tavr\u0131 sebebiyle son zamanlarda art\u0131\u015fa ge\u00e7en vaka say\u0131lar\u0131 nedeniyle endi\u015fe kap\u0131lan vatanda\u015flar, zat\u00fcrre ve grip a\u015f\u0131s\u0131 alma tela\u015f\u0131na kap\u0131l\u0131nca eczanelerde a\u015f\u0131 kalmad\u0131. Adeta yok satan a\u015f\u0131lar nedeniyle Edirneli eczac\u0131lar, talep listesi olu\u015fturmaya ba\u015flad\u0131.,\u201cZat\u00fcrre a\u015f\u0131s\u0131nda talebe yeti\u015femiyoruz\u201d\r\n\r\nZat\u00fcrre a\u015f\u0131s\u0131n\u0131n piyasada olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve temininde g\u00fc\u00e7l\u00fck ya\u015fand\u0131\u011f\u0131na dikkat \u00e7eken Edirne Eczac\u0131lar Odas\u0131 Denetleme Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Eczac\u0131 \u015e\u00fckr\u00fc Ciravo\u011flu, temin edilip gelen a\u015f\u0131lar\u0131nda hemen sat\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek talebe yeti\u015femediklerini s\u00f6yledi.,Herkes grip a\u015f\u0131s\u0131 bekliyor\r\n\r\nGrip a\u015f\u0131s\u0131na da \u00e7ok fazla talep oldu\u011funu ifade eden Ciravo\u011flu, \u00e7ok say\u0131da vatanda\u015f\u0131n grip a\u015f\u0131s\u0131 bekledi\u011fini ifade ederek, grip a\u015f\u0131s\u0131n\u0131n Eyl\u00fcl ay\u0131nda piyasaya sunulmas\u0131n\u0131n \u00f6ng\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirtti.,A\u015f\u0131 s\u0131ras\u0131 olu\u015fturuluyor\r\n\r\nHem zat\u00fcrre hem de grip a\u015f\u0131s\u0131 i\u00e7in \u00e7ok fazla vatanda\u015f\u0131n eczaneye ba\u015fvuru yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klayan Ciravo\u011flu, \u201cVatanda\u015flar a\u015f\u0131 geldi\u011fi zaman kendilerini aramam\u0131z i\u00e7in telefon numaralar\u0131n\u0131 veriyorlar. Ayr\u0131ca isim bilgilerini yazd\u0131r\u0131yorlar\u201d dedi. (\u0130HA)