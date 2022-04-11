Edirne'de 4 kişi evde katledilmişti! Yeni detaylar ortaya çıktı

.,Akman, \u201cB\u00fct\u00fcn k\u00f6y olarak b\u00f6yle bir olay\u0131n ya\u015fanmas\u0131na \u015fa\u015f\u0131rd\u0131k. Olayla ilgisi oldu\u011fu s\u00f6ylenen \u00e7ocu\u011fun b\u00f6yle bir \u015fey yapaca\u011f\u0131 kimsenin akl\u0131na gelmezdi. Ailesiyle birlikte Sipahi k\u00f6y\u00fcndeki cevizlikte \u00e7al\u0131\u015f\u0131rlard\u0131. Sonra ailecek Tekirda\u011f \u00c7orlu\u2019ya ta\u015f\u0131nd\u0131lar. Ba\u015fka da bir \u015fey bilmiyorum. K\u00f6y olarak tedirginiz. Gece rahats\u0131z oluyoruz. Bu olay tek ba\u015f\u0131na yap\u0131labilecek bir \u015fey de\u011fil. D\u00f6rt ki\u015fi katlediliyor, yaln\u0131z ba\u015f\u0131na yapmas\u0131na imk\u00e2n yok. Ama \u015fu an yakalanan ba\u015fka kimse yok. Failler bir an \u00f6nce yakalan\u0131rsa herkes rahat edecek\u201d dedi.\r\n\r\n,Edirne'nin Uzunk\u00f6pr\u00fc il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Elmal\u0131 k\u00f6y\u00fcnde ge\u00e7ti\u011fimiz ayda ya\u015fanan vah\u015fette Mehmet G\u00fcner (76), ayn\u0131 ad\u0131 ta\u015f\u0131yan o\u011flu Mehmet G\u00fcner (55), onun e\u015fi Filiz G\u00fcner (55) ile \u00e7ocuklar\u0131 An\u0131l G\u00fcner (26), evlerinde \u00f6ld\u00fcr\u00fclm\u00fc\u015f halde bulunmu\u015f, olayla ilgili Berk Erdo\u011fan tutuklan\u0131p cezaevine g\u00f6nderilmi\u015fti.,Edirne\u2019nin Uzunk\u00f6pr\u00fc il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Elmal\u0131 k\u00f6y\u00fcnde ya\u015fanan ve ayn\u0131 aileden 4 ki\u015finin \u00f6l\u00fcm\u00fcyle sonu\u00e7lanan olayda yeni geli\u015fmeler ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. ,Elmal\u0131 k\u00f6y\u00fcnde bakkal ve kahvehane i\u015fleten Tuncay Keser, ya\u015fanan olaydan sonra ak\u015fam saatlerinde d\u00fckk\u00e2n\u0131n\u0131 erken kapatt\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve k\u00f6y halk\u0131n\u0131n korkudan erkenden evlerine gitti\u011fini ifade ederek, \u201cB\u00f6yle bir olay\u0131n ya\u015fanaca\u011f\u0131 kimsenin akl\u0131na gelmezdi. Kimse b\u00f6yle bir \u015fey beklemiyordu. K\u00f6y olarak herkes tedirgin. Herkes korkuyor. K\u00f6y yerlerinde bir bakkal\u0131n, bir kahvenin saat 9\u2019da kapanmas\u0131 tarihte g\u00f6r\u00fclmemi\u015ftir. Herkes korkudan evinde gidiyor. K\u00f6y olarak bu olay\u0131n failinin bir ki\u015fi olaca\u011f\u0131na kimse inanm\u0131yor, kimse b\u00f6yle d\u00fc\u015f\u00fcnm\u00fcyor. Olay\u0131n bir an \u00f6nce ayd\u0131nlat\u0131lmas\u0131n\u0131 istiyoruz. K\u00f6y olarak \u00e7ok tedirginiz. Bunu yapanlar\u0131n cezas\u0131n\u0131 bir an \u00f6nce kessinler, k\u00f6y halk\u0131 olarak bu faillerin kim oldu\u011funu \u00f6\u011frenmek istiyoruz\u201d dedi.,G\u00fcrler, katledilen Mehmet G\u00fcner\u2019in daha \u00f6nce k\u0131z\u0131na evde saklad\u0131\u011f\u0131 paralardan bahsetti\u011fini s\u00f6yledi. G\u00fcrler, \u201cBabas\u0131 daha \u00f6nce k\u0131z\u0131na s\u00f6ylemi\u015f. Ben size bir miktar \u00f6l\u00fcm paras\u0131 saklad\u0131m bir yere. Ama sonra o para bulundu. Bu olay\u0131 kim yapt\u0131? Bilmiyorum. Tedirginiz. Bu olay\u0131 yapan\u0131n bulunmas\u0131n\u0131 istiyoruz\u201d diye konu\u015ftu.,G\u00fcrler, \u201cO g\u00fcn i\u00e7in kumandanlar, Jandarmalar gelmi\u015fti bu paray\u0131 aramak i\u00e7in. \u0130kinciye tekrar geldiler. Her taraf\u0131 arad\u0131lar. Bir \u015fey \u00e7\u0131kmad\u0131 ama sonra \u00e7\u0131karken elektrik kutusunu \u00e7ekti kumandan. Sallad\u0131 onu, i\u00e7inde bir \u015fey salland\u0131. Kilitliydi. Onu levye demir ile a\u00e7t\u0131k. \u0130\u00e7inden bir po\u015fet \u00e7\u0131kt\u0131. Po\u015feti y\u0131rtt\u0131 Jandarma, bir miktar para \u00e7\u0131kt\u0131 c\u00fczdan\u0131n i\u00e7inde. A\u015fa\u011f\u0131 yukar\u0131 30 \u2013 35 bin lira para \u00e7\u0131kt\u0131. Birka\u00e7 tane alt\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131" dedi.\r\n,K\u00f6y halk\u0131ndan muhtarl\u0131k azas\u0131 \u0130smet G\u00fcrler, cinayet sonras\u0131nda evde oldu\u011fu iddia edilen para ve alt\u0131nlar\u0131n olay g\u00fcn\u00fc g\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7leri taraf\u0131ndan arand\u0131\u011f\u0131n\u0131 fakat bulunamad\u0131\u011f\u0131n\u0131, yap\u0131lan ikinci aramada ise bahsi ge\u00e7en alt\u0131n ve paran\u0131n evde bulunan elektrik panosundan \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.,K\u00f6y halk\u0131ndan Sebahattin Akman, olay\u0131n arkas\u0131nda ba\u015fka birilerinin oldu\u011fundan \u015f\u00fcphelendi\u011fini ifade ederek, bir ki\u015finin d\u00f6rt ki\u015fiyi katletmesine imk\u00e2n olmayaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.,Olayla ilgili olarak evde bulunan alt\u0131n ve paran\u0131n incelenmek \u00fczere kay\u0131t alt\u0131na al\u0131n\u0131rken, g\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7lerinin y\u00fcr\u00fctt\u00fc\u011f\u00fc tahkikat\u0131n yeni edinilen bilgiler \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131nda geni\u015fletilerek devam etti\u011fi \u00f6\u011frenildi.,Uzunk\u00f6pr\u00fc\u2019ye ba\u011fl\u0131 Elmal\u0131 k\u00f6y\u00fcnde ya\u015fanan vah\u015fetle ilgili ortaya \u00e7\u0131kan yeni geli\u015fmeler, olay\u0131n derinli\u011fini bir kez daha ortaya koydu. Milyonlarca lira de\u011ferindeki alt\u0131nlar i\u00e7in katledilen G\u00fcner ailesinin kom\u015fular\u0131 olayla ilgili \u00e7arp\u0131c\u0131 a\u00e7\u0131klamalarda bulundu. K\u00f6yde ya\u015fayan vatanda\u015flar tedirgin olduklar\u0131n\u0131 ifade ederek, b\u00f6yle bir olay\u0131n ya\u015fanaca\u011f\u0131n\u0131n ak\u0131llar\u0131n\u0131n ucundan bile ge\u00e7meyece\u011fini s\u00f6ylediler.\r\n