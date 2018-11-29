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Edirne'de kar yağışı başladı
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Meteoroloji'nin Edirne için bu akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur uyarısı sonrası, kent merkezinde sulu kar yağışı başladı.