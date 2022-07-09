Edirnekapı Şehitliği'nde bayram: Hüzün ve gurur bir arada

Bayramlar\u0131n buruk ge\u00e7ti\u011fini s\u00f6yleyen \u015fehit babas\u0131 Osman Beki, \u201cBu vatan i\u00e7in mutlaka fedakarl\u0131klar yap\u0131ld\u0131. Evlad\u0131m\u0131z\u0131 \u015fehit verdik. \u015eehit verdi\u011fimiz g\u00fcn bebe\u011fi oldu. B\u00fcy\u00fck o\u011flumuz 9 ya\u015f\u0131nda, ikinci o\u011flu var. O da 7 ya\u015f\u0131nda. Bug\u00fcn sabah kalkt\u0131\u011f\u0131m\u0131zda bayram namaz\u0131na gittikten sonra hemen \u2018babam\u0131n yan\u0131na gidelim\u2019 dedi. Heyecanlan\u0131yor. Babas\u0131yla sohbet ediyor. Her g\u00fcn bir \u015fehidin gelmesi bizi \u00fcz\u00fcyor\u201d dedi.,Ben bug\u00fcn \u015fapkayla gelmi\u015ftim. Babam\u0131n kabrine koydum. Gelir giderken babam\u0131 \u00f6perim. \u00c7ubuk ald\u0131m. Ekti\u011fim g\u00fcl\u00fc d\u00fcz bir \u015fekle getirdim. Babam\u0131 bebekken g\u00f6rd\u00fcm. Babam\u0131n \u015fehit oldu\u011fu g\u00fcn karde\u015fim do\u011fdu" dedi.,Bug\u00fcn Kurban Bayram\u0131 ve bir\u00e7o\u011fu sevdikleriyle mutlu, huzurlu bir \u015fekilde bayram\u0131n\u0131 ge\u00e7iriyor.,Hakkari\u2019de \u015fehit d\u00fc\u015fen Jandarma Er \u00dcmit Top\u00e7uo\u011fl\u0131lar\u2019\u0131n a\u011fabeyi Akan Top\u00e7uo\u011fl\u0131lar ise, \u201cBayram\u0131m\u0131z her zamanki gibi buruk ge\u00e7iyor. O bize gelemiyor, biz ona geliyoruz. D\u00fcn geldik, kabrini temizledik. Bug\u00fcn de aile b\u00fcy\u00fckleriyle beraber geldik. \u015eehidin ismini ta\u015f\u0131yan ye\u011feni de geldi. Bunlar\u0131 gen\u00e7lerimize de aktar\u0131yoruz. Hakkari \u00c7ukurca\u2019da n\u00f6bet s\u0131ras\u0131nda y\u0131ld\u0131r\u0131m d\u00fc\u015fmesi sonucu \u015fehit olmu\u015ftu. \u00d6zlemimiz her zaman var. Bayramlarda yo\u011funla\u015f\u0131yor\u201d dedi.,Kurban Bayram\u0131'n\u0131n ilk g\u00fcn\u00fcnde \u015fehit yak\u0131nlar\u0131 sabah\u0131n erken saatlerinden itibaren Edirnekap\u0131 \u015eehitli\u011fi'ne gelmeye ba\u015flad\u0131. Mezar ba\u015flar\u0131nda Kur'an-\u0131 Kerim okuyan vatanda\u015flar, kabirlerin bak\u0131m\u0131n\u0131 yapt\u0131.,Sabah saatlerinde vatanda\u015flar kurban almaya giderken \u015fehit yak\u0131nlar\u0131 ise Edirnekap\u0131 \u015eehitli\u011fi'ne giderek kabir ziyaretinde bulundu.,\u015eehit aileleri kabir ba\u015flar\u0131nda g\u00f6zya\u015flar\u0131n\u0131 tutamad\u0131. Bir \u015fehit annesinin mezar ta\u015f\u0131n\u0131 ok\u015fayarak o\u011flunun foto\u011fraf\u0131n\u0131 \u00f6pt\u00fc\u011f\u00fc g\u00f6r\u00fcld\u00fc. Bir \u015fehit \u00e7ocu\u011fu ise T\u00fcrk bayrakl\u0131 \u015fapkas\u0131n\u0131 babas\u0131n\u0131n kabri ba\u015f\u0131na ast\u0131.,\u015eehit Er G\u00f6khan K\u0131l\u0131\u00e7\u2019\u0131n babas\u0131 Halis K\u0131l\u0131\u00e7, \u201cVatan sa\u011f olsun. S\u00f6ylenecek s\u00f6z yok. S\u00f6z\u00fcn bitti\u011fi yerdeyiz. B\u00f6yle bir bayram ge\u00e7iyor. \u0130lk i\u015f, bayram namaz\u0131ndan sonra buraya gelmek oldu\u201d dedi.,\u015eehit Jandarma Uzman \u00c7avu\u015f Sel\u00e7uk Beki\u2019nin o\u011flu Sarper Bekir Beki, \u201cKurban Bayram\u0131 kutlu olsun. Bug\u00fcn babama geldim. Babamla sohbet ettim. Ona bir s\u00fcr\u00fc \u00e7i\u00e7ek getirdim. Babam\u0131n \u00e7i\u00e7ekleri kurumu\u015f. Onlar\u0131 \u00e7\u0131kartt\u0131k. Ko\u015farak babama \u00e7i\u00e7ek ald\u0131m. Kendi ellerimle \u00e7i\u00e7ek diktim.