Edis: Hayatımda böyle korku yaşamadım

Hadise\r\n"G\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri g\u00f6rd\u00fck\u00e7e i\u00e7im yan\u0131yor.",Selin Denizli\r\n"Koronavir\u00fcsten ka\u00e7\u0131p \u0130stanbul\u2019dan \u0130zmir\u2019e geldik, depreme yakaland\u0131k. Ailem d\u0131\u015f\u0131nda kimseden haber alam\u0131yorum.",Ata Demirer\r\n"Tsunamiden umar\u0131m bal\u0131k\u00e7\u0131lar\u0131m\u0131z kurtulmu\u015ftur. Allah herkesin yard\u0131mc\u0131s\u0131 olsun. G\u00fcn, dayan\u0131\u015fma g\u00fcn\u00fc.",Haluk Levent\r\n"AHBAP ekipleri hemen yola \u00e7\u0131kt\u0131. Elimizden ne gelirse yapmaya gayret ediyoruz.",Berk Atan\r\n"Annemin babam\u0131n sesini ilk defa b\u00f6yle duyuyorum. Binam\u0131z sa\u011flam ama evlerin kap\u0131lar\u0131 ve camlar\u0131 patlam\u0131\u015f. Kendilerini g\u00fcvenli bir yere atabilmi\u015fler \u00e7ok \u015f\u00fck\u00fcr.",\u0130zmir\u2019deki depremle ilgili bir\u00e7ok \u00fcnl\u00fc sosyal medya hesaplar\u0131ndan duygular\u0131n\u0131 dile getirdi. Edis, \u201cDeprem an\u0131nda \u0130zmir\u2019deydim. Hayat\u0131mda b\u00f6yle korku ya\u015famad\u0131m\u201d dedi.