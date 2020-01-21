Efsane geri dönüyor! Son haline çok şaşıracaksınız

\u0130\u015fte 90'l\u0131 y\u0131llara damgas\u0131n\u0131 vuran Fiat Tipo'nun yeni versiyonu,Avrupa'da Tipo ad\u0131yla pazarlanan Egea Hatchback.,Otomobil d\u00fcnyas\u0131n\u0131n klasikle\u015fen tasar\u0131mlar\u0131mdan biri olan Volkswagen'in T1 serisi yeniden yap\u0131ld\u0131.,Volkswagen'in Transporter serisinin atas\u0131 olan T1, otomobil tasar\u0131mc\u0131s\u0131 David Obendorfer taraf\u0131ndan 66 y\u0131l sonra digital ortamda yeniden tasarland\u0131.,Volkswagen'in ticari alandaki g\u00f6z bebe\u011fi Transporter yakla\u015f\u0131k 66 y\u0131ld\u0131r otomotiv d\u00fcnyas\u0131nda yer al\u0131yor.,\u015eu anda \u00fcretilen alt\u0131nc\u0131 nesil Transporter ge\u00e7ti\u011fimiz y\u0131l tan\u0131t\u0131ld\u0131. B\u00fcy\u00fck ihtimalle bir makyaj operasyonu ile birka\u00e7 y\u0131l daha piyasada kalacak.,Mercedes SL,Mercedes SL son hali...,Mustang,Mustang'in son hali...,Hyundai Accent ,Hyundai Accent son hali...