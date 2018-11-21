Efsane program ekranlara geri dönüyor

1977\u2019den bu yana, 63 \u00fclkede yay\u0131nlanan, d\u00fcnyan\u0131n en \u00e7ok sevilen ilk 3 yar\u0131\u015fma program\u0131 aras\u0131nda yer alan Aileler Yar\u0131\u015f\u0131yor, Staff Film imzas\u0131yla yak\u0131nda TRT 1\u2019de ba\u015flayacak.\r\n,G\u00fcnl\u00fck hayattan \u00e7ok basit sorular\u0131n sokaktaki 100 ki\u015fiye sorulmas\u0131 sonucu al\u0131nan en pop\u00fcler cevaplar\u0131 bulmaya \u00e7al\u0131\u015fan yar\u0131\u015fmac\u0131lar, final etab\u0131nda b\u00fcy\u00fck \u00f6d\u00fcl\u00fc kazanmak i\u00e7in yar\u0131\u015facak. , Program\u0131n st\u00fcdyosu 150 ki\u015filik bir ekip taraf\u0131ndan haz\u0131rland\u0131. B\u00fct\u00fcn haz\u0131rl\u0131klar\u0131n tamamlanmas\u0131 ise 4 ay s\u00fcrd\u00fc. G\u00f6rsel bir \u015f\u00f6len haline gelen format, Ufuk \u00d6zkan\u2019\u0131n e\u011flendiren sunumuyla \u00e7ok yak\u0131nda izleyicileriyle bulu\u015facak.\r\n\r\n,Ufuk \u00d6zkan\u2019\u0131n sorup, ailelerin cevaplayaca\u011f\u0131 yar\u0131\u015fmada kazanan aile b\u00fcy\u00fck \u00f6d\u00fcl\u00fcn sahibi olacak.,TRT'den hayranlar\u0131na m\u00fcjde! ,Efsane program ekranlara geri d\u00f6n\u00fcyor.