Ege 6.6 ile sallandı! Deprem sonrası ortaya çıkan görüntüler dehşete düşürdü

Ege'de deprem meydana geldi. Bir\u00e7ok ilde pani\u011fe yol a\u00e7an deprem \u0130stanbul, Bursa ve Bal\u0131kesir'de de hissedildi. \r\n,AFAD depremin b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcn 6,6 \u015fiddetinde oldu\u011funu duyurdu.,B\u00fcy\u00fck sars\u0131nt\u0131 \u00f6zellikle \u0130zmir'de b\u00fcy\u00fck korkuya yol a\u00e7t\u0131. Ya\u011fmur sebebiyle evlerine \u00e7ekilen vatanda\u015flar panikle kendini soka\u011fa att\u0131. \u0130zmir'de toz bulutlar\u0131 y\u00fckseldi. ,Y\u0131k\u0131lan binalar\u0131n oldu\u011fundan korkuluyor. Ege Denizinde bir s\u00fcredir yer hareketlenmeleri ya\u015fan\u0131yor. ,Ege'deki deprem Marmara b\u00f6lgesinde de hissedildi\r\n\r\n\u0130zmir'de ya\u015fanan deprem \u00c7anakkale, Bal\u0131kesir, Bursa ve Yalova'da da hissedildi.\r\n,Seferhisar a\u00e7\u0131klar\u0131nda 16 kilometre derinlikte ya\u015fanan 6,6 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcndeki deprem Marmara b\u00f6lgesindeki vatanda\u015flar\u0131 da soka\u011fa d\u00f6kt\u00fc\r\n\u00d6zellikle \u00c7anakkale, Bal\u0131kesir, Bursa ve Yalova'da vatanda\u015flar deprem sonras\u0131 solu\u011fu sokaklarda ald\u0131lar