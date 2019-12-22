Ege’nin dev projesi! 'Honaz Tüneli'nde sona yaklaşıldı

Ege B\u00f6lgesi\u2019nin dev projelerinden olan ve tamamland\u0131\u011f\u0131nda Denizli\u2019yi Antalya, Ankara ve Mu\u011fla\u2019ya direkt ba\u011flayacak olan 2 bin 600 metre uzunlu\u011fundaki iki t\u00fcpten olu\u015fan \u2018Honaz T\u00fcneli\u2019nin 2020 y\u0131l\u0131 i\u00e7inde hizmete girmesi hedefleniyor.,T\u00fcnel in\u015faat\u0131 sona erdi\u011finde Ankara karayolundan Denizli \u00e7evre yoluna girecek olan ara\u00e7lar Honaz il\u00e7esinin Ovac\u0131k Mahallesi\u2019nde ba\u015flayan 2 bin 600 metre uzunlu\u011fundaki t\u00fcneli kullan\u0131p k\u00f6pr\u00fcl\u00fc kav\u015fak ile Cankurtaran Mahallesi\u2019ne ula\u015farak, \u015fehir merkezini g\u00f6rmeden Denizli-Antalya ve Denizli-Mu\u011fla karayollar\u0131na ba\u011flanacak. 4 y\u0131l\u0131 a\u015fk\u0131n s\u00fcredir devam eden projenin 2020 y\u0131l\u0131 ortalar\u0131nda bitmesi hedefleniyor.,Honaz t\u00fcneli ile ilgili a\u00e7\u0131klamalarda bulunan Denizli B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 Osman Zolan, Ankara-\u0130zmir \u00e7evre yolunun \u015fu anda faal oldu\u011funu, t\u00fcnelle Ankara-Antalya-Mu\u011fla \u00e7evre yolunun da aktif hale gelece\u011fini dile getirdi. Ba\u015fkan Zolan, "\u015eehrimizin i\u00e7 bulvar\u0131ndan, caddelerinden \u015fehirler aras\u0131 ge\u00e7i\u015fler art\u0131k bu \u00e7evre yollar\u0131 \u00fczerinden olacak.,T\u00fcnelde sona yakla\u015f\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 ise \u0130hlas Haber Ajans\u0131 (\u0130HA) drone ile havadan g\u00f6r\u00fcnt\u00fcledi. G\u00f6r\u00fcnt\u00fclerde dev projenin detaylar\u0131 daha net bir \u015fekilde g\u00f6r\u00fcl\u00fcrken, da\u011flar\u0131n adeta ilmik ilmik i\u015flendi\u011fi de g\u00f6zler \u00f6n\u00fcne serildi.,\u00d6zellikle a\u011f\u0131r tonajl\u0131 ara\u00e7lar\u0131n ve transit ge\u00e7ecek olan ara\u00e7lar\u0131n bu \u00e7evre yolunu kullanmas\u0131yla \u015fehir i\u00e7i trafi\u011fimiz \u00e7ok \u00e7ok rahatlayacak. Bizim de takip etti\u011fimiz, bizim de bitmesini arzu etti\u011fimiz ve \u015fehrimize trafik anlam\u0131nda, h\u0131zl\u0131 ula\u015f\u0131m anlam\u0131nda ve konfor anlam\u0131nda bir\u00e7ok g\u00fczelli\u011fi sa\u011flayacak olan bir t\u00fcnelimiz, bir \u00e7evre yolumuz. \u0130n\u015fallah bu t\u00fcneli faaliyete ald\u0131\u011f\u0131m\u0131zda 2020\u2019de Denizlimiz daha da rahatlam\u0131\u015f, farkl\u0131 bir boyuta ge\u00e7mi\u015f olacak" dedi. (\u0130HA),Ge\u00e7ti\u011fimiz aylarda \u0131\u015f\u0131k g\u00f6rme t\u00f6reninin yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 t\u00fcnel t\u00fcpleri tamamen a\u00e7\u0131l\u0131rken, yak\u0131n zamanda da t\u00fcnelin i\u00e7 kaplama beton \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 tamamland\u0131. \u0130n\u015faat \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131nda sona yakla\u015f\u0131lan t\u00fcnelde elektrik tesisat\u0131 ve havaland\u0131rma gibi \u00e7al\u0131\u015fmalarda h\u0131zla devam ediyor. ,T\u00fcnelin yap\u0131m i\u015fini \u00fcstlenen y\u00fcklenici firmada y\u00fczlerce i\u015f\u00e7i in\u015faat\u0131n bir an \u00f6nce tamamlanmas\u0131 i\u00e7in adeta canla ba\u015fla \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor. Honaz T\u00fcneli'nde di\u011fer t\u00fcnellerde oldu\u011fu gibi g\u00fcvenlik a\u00e7\u0131s\u0131ndan s\u00fcrekli kontrol\u00fc sa\u011flanan ve i\u00e7erisinde bar\u0131nd\u0131rd\u0131\u011f\u0131 acil durum noktalar\u0131 da mevcut olacak.,Ege\u2019nin dev projesi! 'Honaz T\u00fcneli'nde sona yakla\u015f\u0131ld\u0131