Ehliyet sınavında akıl almaz kopya yöntemi!

\u015eahs\u0131n \u00fcst aramas\u0131nda 1 adet d\u00fc\u015fme kamera, kameradaki verileri toplayan haf\u0131za, sistemin \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 i\u00e7in monte edilmi\u015f batarya, g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri kar\u015f\u0131 tarafa aktarmak i\u00e7in kullan\u0131lan w\u0131nn cihaz\u0131 ile kredi kart\u0131 g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fcndeki ses aktar\u0131m cihaz\u0131na ba\u011fl\u0131 kulakl\u0131k ele ge\u00e7irildi. ,\u015eanl\u0131urfa\u2019da d\u00fczenlenen ehliyet s\u0131nav\u0131nda ak\u0131l almaz bir y\u00f6ntemle kopya \u00e7ekmeye \u00e7al\u0131\u015fan \u015fah\u0131s, salon g\u00f6revlisi ve polisin dikkati sayesinde yakaland\u0131.,Yer: \u015eanl\u0131urfa! Ehliyet s\u0131nav\u0131nda ak\u0131l almaz kopya y\u00f6ntemi!,\u015eahs\u0131n sorular\u0131 bu y\u00f6ntemle kar\u015f\u0131 tarafa canl\u0131 olarak g\u00f6nderdi\u011fi, kar\u015f\u0131 taraf\u0131n ise g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri izleyerek \u00e7\u00f6zd\u00fc\u011f\u00fc sorular\u0131n cevab\u0131n\u0131 kulakl\u0131k yard\u0131m\u0131yla \u015fahsa iletti\u011fi belirtildi. Polis ekipleri, ele ge\u00e7irdikleri sistemi plastik manken \u00fczerinde detayl\u0131 bir \u015fekilde anlatt\u0131.\r\n,G\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan \u015fah\u0131s emniyetteki ifadesinde kendisine g\u00f6mle\u011fi ve d\u00fczene\u011fi kimin temin etti\u011fini itiraf etti. ,Di\u011fer \u015fah\u0131s da polis taraf\u0131ndan yakalanarak g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131. Emniyetteki i\u015flemlerinin ard\u0131ndan adliyeye sevk edilen her iki \u015fah\u0131s da tutuklanarak cezaevine g\u00f6nderildi. Olayla ilgili soru\u015fturma devam ediyor.\r\n\r\n