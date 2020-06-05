Ehliyetlerle ilgili flaş karar! Resmi Gazete'de yayımlandı

Ehliyeti olan herkesi ilgilendiren karar Resmi Gazete'de yay\u0131mland\u0131.,Yurt d\u0131\u015f\u0131nda ya\u015fayan ve yabanc\u0131 s\u00fcr\u00fcc\u00fc belgesine sahip olan ki\u015filerin T\u00fcrkiye'de ara\u00e7 kullanma \u015fartlar\u0131 de\u011fi\u015fti. , 6 aydan fazla T\u00fcrkiye'de bulunanlar ise ara\u00e7 kullan\u0131rken d\u0131\u015f temsilcilikler ya da noter taraf\u0131ndan onaylanm\u0131\u015f T\u00fcrk\u00e7e terc\u00fcmeli s\u00fcr\u00fcc\u00fc belgesini yan\u0131nda bulunduracak. \u0130ki y\u0131l\u0131n bitmesi ile birlikte ara\u00e7 kullanmaya devam etmek i\u00e7in T\u00fcrk ehliyeti ile ehliyetini de\u011fi\u015ftirmesi gerekecek.,Buna g\u00f6re T\u00fcrk vatanda\u015f\u0131 olup yabanc\u0131 \u00fclke ehliyete sahip olanlar T\u00fcrkiye'ye girdikleri andan itibaren 2 y\u0131l ara\u00e7 kullanabilecekler.,Yabanc\u0131 \u00fclke vatanda\u015flar\u0131 ise mevcut ehliyetleri ile T\u00fcrkiye'ye giri\u015f yapt\u0131ktan sonra sadece 6 ay ara\u00e7 kullanabilecek. ,6 ay\u0131n sonunda yabanc\u0131 s\u00fcr\u00fcc\u00fc belgelerini T\u00fcrkiye'nin s\u00fcr\u00fcc\u00fc belgesi ile de\u011fi\u015ftirmek zorunda kalacaklar. (H\u00fcrriyet),\u0130\u015fte Resmi Gazete'de yay\u0131mlanan karar