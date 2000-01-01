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Ek gösterge düzenlemesi sonrası hangi memur kaç para maaş alacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda müjdeyi verdi. Tüm memurların gözü bu haberdeydi 3600 ek göstergenin detayları belli oldu.
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