Ekim ayında her yer beyaza büründü!

Van - Bah\u00e7esaray karayolu \u00fczerindeki 3 bin rak\u0131ml\u0131 Karapet Ge\u00e7idi'nde y\u0131l\u0131n ilk kar\u0131 ya\u011fd\u0131.\r\n,Kent merkezinde ya\u011fan ya\u011fmur, y\u00fcksek kesimlerde yerini kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131na b\u0131rakt\u0131,Bah\u00e7esaray karayolundaki 3 bin rak\u0131ml\u0131 Karapet Ge\u00e7idi kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131yla beyaza b\u00fcr\u00fcnd\u00fc. ,Zaman zaman etkili olan sis ve kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 s\u00fcr\u00fcc\u00fcleri olumsuz etkiledi.,Ya\u011f\u0131\u015f sonras\u0131 karla kaplanan zirveler g\u00fczel g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler olu\u015fturdu.,Ekim ay\u0131nda kar, g\u00f6renleri \u015fa\u015fk\u0131na u\u011frat\u0131yor...