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Türkiye Gazetesi

Ekmeğin içinden fare çıktı, soluğu mahkemede aldı! Her detayı mide bulandırıcı

Ekmeğin içinden fare çıktı, soluğu mahkemede aldı! Her detayı mide bulandırıcı

piknik için hazırlık yapan aile, ekmeği bölünce şaşkına döndü... Mide bulandıran olay yaklaşık 1,5 ay önce Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte piknik alışverişi için bir markete giden Alihan Taş, marketten 5 tane ekmek aldı. Piknik alanında yemek için hazırlık yapan Taş'ın eşi, ekmeğin birisini bölünce karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu. Ekmeğin ortasında telef olmuş farenin bir kısmını gören Taş ve ailesi, markete gidip olayı anlattı ve Alo 174 Gıda Hattı'na ekmeğin fotoğraf ve videolarını atarak şikayette bulundu.

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