Ekmek teknesi minibüsü gelin arabası yaptı

Hatay’ın Defne ilçesine bağlı Gümüşgöze Mahallesi’nde ikamet eden ve 7 yıldır minibüs şoförlüğü yapan Mehmet Karaali, ekmek teknesi olan minibüsünü düğününde gelin arabası yaptı.