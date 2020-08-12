Ekmek teknesi minibüsü gelin arabası yaptı

\u015eof\u00f6r\u00fcn e\u015finin de onay\u0131yla gelin arabas\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131 minib\u00fcs, vatanda\u015flardan b\u00fcy\u00fck ilgi g\u00f6rd\u00fc. Minib\u00fcs \u015fof\u00f6r\u00fc arkada\u015flar\u0131 ile birlikte konvoy yaparak \u015fehir turu atan Karaali\u2019nin arac\u0131 ilgi oda\u011f\u0131 oldu. ,Kimi vatanda\u015flar \u015fa\u015f\u0131r\u0131rken, kimileri de foto\u011fraf \u00e7ekinmek istedi.,K\u00fc\u00e7\u00fck ya\u015flardan beri hayalinin minib\u00fcs \u015fof\u00f6rl\u00fc\u011f\u00fc oldu\u011funu belirten Karaali, \u201cK\u00fc\u00e7\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcmden beri ilkokulda iken bile \u00f6\u011fretmenin sordu\u011funda hep hayalimde \u015fof\u00f6r olmak vard\u0131. Baba mesle\u011finden dolay\u0131 istiyordum. Arabalara olan hevesimden okuyamad\u0131m. K\u0131smet ve \u015fof\u00f6r oldum, 7 y\u0131ld\u0131r da bu i\u015fi yap\u0131yorum." ,"Her zaman evlenece\u011fim zaman \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131m arac\u0131m\u0131 gelin arabas\u0131 yapaca\u011f\u0131m diye s\u00f6yl\u00fcyordum. Ni\u015fanl\u0131mla da bunu payla\u015ft\u0131m, yapaca\u011f\u0131m\u0131 s\u00f6yledim, o da farkl\u0131 buldu ve olabilece\u011fini s\u00f6yledi. Bunun i\u00e7inde \u00e7ok mutluyum ve bu mutlulu\u011fun tarifini anlatmam. Arabam\u0131 temizlemek, s\u00fcslemekten zevk al\u0131yorum. Dar\u0131s\u0131 bekarlar\u0131n ba\u015f\u0131na, herkese de tavsiye ederim b\u00f6yle farkl\u0131 \u015feyler yaps\u0131nlar\u201d dedi.,Hatay\u2019\u0131n Defne il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 G\u00fcm\u00fc\u015fg\u00f6ze Mahallesi\u2019nde ikamet eden ve 7 y\u0131ld\u0131r minib\u00fcs \u015fof\u00f6rl\u00fc\u011f\u00fc yapan Mehmet Karaali, ekmek teknesi olan minib\u00fcs\u00fcn\u00fc d\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcnde gelin arabas\u0131 yapt\u0131.