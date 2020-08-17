Ekonomiye büyük katkılar yapacak: 8 yıl çalışıp yaptılar!

Antalyal\u0131 bir grup, 8 y\u0131lda yak\u0131ts\u0131z \u00e7al\u0131\u015fan motor tasarlayarak uygulanabilir duruma getirdi ve yapt\u0131klar\u0131 ba\u015fvuruyla patentlerini ald\u0131., Grubun s\u00f6zc\u00fcs\u00fc motor teknikeri Birol Y\u0131lmaz, \u201cEkibimizin \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na \u00fcniversiteden hocalar\u0131m\u0131z da katk\u0131 verdi ve t\u00fcm d\u00fcnyan\u0131n \u00f6zlemle bekledi\u011fi yak\u0131ts\u0131z \u00e7al\u0131\u015fan manyetik motor projemizi tamamlad\u0131k. \u015eimdi s\u0131rada motorun prototipini \u00fcretmek var. Bu y\u00fczden devletimizden ve \u00f6zel sekt\u00f6rden destek bekliyoruz\u201d dedi.\r\n\r\n,\u201cEkonomiye b\u00fcy\u00fck katk\u0131lar yapacak\u201d\r\nY\u0131lmaz, g\u00fcn\u00fcm\u00fczde yapt\u0131klar\u0131 bulu\u015fun b\u00fcy\u00fck ba\u015far\u0131 oldu\u011funu belirterek, \u201c\u00d6ncelikle \u00fclkemiz, sonra da insanl\u0131k i\u00e7in \u00e7ok \u00f6nemli bir \u00e7al\u0131\u015fmay\u0131 hayata ge\u00e7irdik. Bu motor \u00fclkemiz ekonomisine \u00e7ok b\u00fcy\u00fck katk\u0131lar yapacak. \u00dclkemizde zaten yetersiz olan fosil yak\u0131tlar\u0131n d\u00f6nemi bitiyor. Bu motorla petrole ba\u011f\u0131ml\u0131l\u0131\u011f\u0131m\u0131z azalacak ve elektrikli motorlardan da \u00e7ok daha avantajl\u0131\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.\r\n,\u201cSistemde \u00e7ok g\u00fc\u00e7l\u00fc m\u0131knat\u0131slar var\u201d\r\nGeli\u015ftirdikleri motorun s\u0131f\u0131r yak\u0131tla \u00e7al\u0131\u015fan, s\u0131f\u0131r egzoz sal\u0131n\u0131m\u0131na sahip, daha az sese sahip, \u015farj, dejarz gibi elektrik gereksinimleri olmayan, g\u00fcne\u015f enerjisi ve hidrojene ihtiyac\u0131 bulunmayan bir sisteme sahip oldu\u011funu s\u00f6yleyen Y\u0131lmaz, \u201cTermodinamik bir tasar\u0131m\u0131 aerodinami\u011fe d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcr\u00fcp manyetik enerjiyi mekanik enerjiye \u00e7evirdik. Sistemde \u00e7ok g\u00fc\u00e7l\u00fc m\u0131knat\u0131slar var. Bu m\u0131knat\u0131slar\u0131n \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 bir sistemde b\u00fcy\u00fck bir mekanik g\u00fc\u00e7 \u00fcretiyoruz\u201d diye konu\u015ftu.\r\n\r\n\u201cOtomotiv, savunma sanayi ve tar\u0131mda kullan\u0131labilir\u201d\r\nMotorun yaln\u0131zca otomotiv sekt\u00f6r\u00fcnde de\u011fil, elektrik enerjisinden tar\u0131ma, savunma sanayiye kadar \u00e7ok geni\u015f bir alanda kullan\u0131labilece\u011finin alt\u0131n\u0131 \u00e7izen Y\u0131lmaz, \u201cPatent i\u00e7inde gizli tutulmu\u015f bilgilerimiz de var. Prototip a\u015famas\u0131nda bu bilgileri de payla\u015faca\u011f\u0131z. Motorumuz, kullan\u0131m amac\u0131na g\u00f6re istenilen ebat ve istenilen g\u00fc\u00e7te \u00fcretilme imkan\u0131na sahip. \u00d6rne\u011fin bir model hesaplamas\u0131nda motorumuz 3485cc de 523 hp, 620nm, 390kw g\u00fc\u00e7 elde edebiliyor\u201d dedi.\r\n\r\n\u201cPara de\u011fil, prototip i\u00e7in destek istiyoruz\u201d\r\nMotoru m\u00fckemmelize edip hayata ge\u00e7irebilmek, prototipini \u00fcretebilmek i\u00e7in \u00f6nemli bir deste\u011fe ihtiya\u00e7 duyduklar\u0131n\u0131 ve bu nedenle kamu kurumlar\u0131 ile \u00f6zel sekt\u00f6re \u00e7a\u011fr\u0131 yapt\u0131klar\u0131n\u0131 belirten Y\u0131lmaz, \u201cBiz kimseden para istemiyoruz. Bu \u00f6nemli bulu\u015fu en m\u00fckemmel haliyle ve devletimiz ile milletimizin \u00f6n\u00fcne koyaca\u011f\u0131z. Tamamen yerli ve milli imkanlarla yap\u0131labilecek bir \u00e7al\u0131\u015fma. T\u00fcrk ekonomisine \u00e7ok b\u00fcy\u00fck avantajlar sa\u011flayaca\u011f\u0131na inan\u0131yoruz\u201d diye konu\u015ftu.,\u201cHedefimiz 147 \u00fclkede ge\u00e7erli patenti almak\u201d\r\nMotorun patent \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131n\u0131n da tamamland\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6zlerine ekleyen Y\u0131lmaz, \u201c2015 y\u0131l\u0131nda Ankara\u2019da patent ba\u015fvurumuzu yapt\u0131k. 22 Haziran 2020\u2019de patentimizi ald\u0131k. Patent s\u00fcrecinin bu kadar uzun s\u00fcrmesi tekni\u011fin bilinen durumunun a\u015f\u0131lm\u0131\u015f olmas\u0131ndan kaynaklan\u0131yor. Bu sebepten patentimizin ge\u00e7erlilik s\u00fcresi 20 y\u0131ld\u0131r. (\u0130PC) olarak yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z ba\u015fvurumuzu devletimizin katk\u0131lar\u0131yla (PCT) olarak tescilletip 147 \u00fclkede ge\u00e7erli k\u0131laca\u011f\u0131z\u201d diye konu\u015ftu.\r\n\r\n\u201cBu bulu\u015fumuz \u00fclke d\u0131\u015f\u0131na gitmesin\u201d\r\nMotorla ilgili \u00e7al\u0131\u015fmay\u0131 yapan gruplar\u0131n\u0131n \u00fclkesine ve milletine sevdal\u0131 isimlerden olu\u015ftu\u011funu s\u00f6zlerine ekleyen Birol Y\u0131lmaz, \u201cB\u00f6ylesine \u00f6nemli ve ekonomik de\u011feri olan bir bulu\u015fun \u00fclkemiz kurum ve kurulu\u015flar\u0131 taraf\u0131ndan yap\u0131lmas\u0131n\u0131 istiyoruz ve d\u0131\u015far\u0131ya gitmesine g\u00f6nl\u00fcm\u00fcz raz\u0131 de\u011fil. Motorumuzu T\u00fcrkiye\u2019ye ve T\u00fcrk milletinin yarar\u0131na sunmak istiyoruz. Bu nedenle yurt d\u0131\u015f\u0131ndan bulabilece\u011fimiz desteklere hi\u00e7 s\u0131cak bakmad\u0131k\u201d ifadelerini kulland\u0131.