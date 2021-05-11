Ekranlarda yaprak dökümü! Dört dizi birden final yapıyor

BARAJ'DA OLAYLI F\u0130NAL\r\n\r\nBa\u015frollerinde Biran Damla Y\u0131lmaz, Burak Y\u00f6r\u00fck, Feyyaz Duman ve Gizem Karaca'n\u0131n yer ald\u0131\u011f\u0131 Baraj, FOX ekranlar\u0131nda 11 May\u0131s Sal\u0131 ak\u015fam\u0131 39. b\u00f6l\u00fcm\u00fcyle final yap\u0131yor. ,T\u00fcrkan \u015eoray ve Tar\u0131k Akan\u2019\u0131n ba\u015frollerini payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 Ye\u015fil\u00e7am'\u0131n unutulmaz Baraj filminin ekranlara uyarlamas\u0131 olarak ba\u015flayan ancak zamanla konusu de\u011fi\u015fen ve ba\u015fka y\u00f6ne do\u011fru giden dizi, son kez izleyicisi ile bulu\u015facak.,KUZEY YILDIZI \u0130LK A\u015eK F\u0130NAL YAPIYOR\r\n\r\nReytinglerde iyi sonu\u00e7lar elde etmesine ra\u011fmen Asl\u0131han G\u00fcner ve \u0130smail Demirci'nin ba\u015frollerinde yer ald\u0131\u011f\u0131 Kuzey Y\u0131ld\u0131z\u0131 \u0130lk A\u015fk dizisi finalden ka\u00e7amad\u0131.\r\n\r\n,Ekranlar\u0131n sevilen dizisi 15 May\u0131s Cumartesi ak\u015fam\u0131 64. b\u00f6l\u00fcm\u00fc izle izleyiciye veda edecek.,TV8'de iki sezondur yay\u0131nda olan dizi Do\u011fdu\u011fun Ev Kaderindir'in final b\u00f6l\u00fcm\u00fc, 12 May\u0131s \u00c7ar\u015famba ak\u015fam\u0131 ekrana gelecek.,DO\u011eDU\u011eUN EV KADER\u0130ND\u0130R'DE SONA GEL\u0130ND\u0130\r\n\r\n\u0130brahim \u00c7elikkol'un ayr\u0131l\u0131\u011f\u0131ndan sonra hikayesini Demet \u00d6zdemir ile Engin \u00d6zt\u00fcrk'\u00fcn canland\u0131rd\u0131\u011f\u0131 Zeynep ve Bar\u0131\u015f'\u0131n a\u015fk\u0131yla s\u00fcrd\u00fcren Do\u011fdu\u011fun Ev Kaderindir dizisi de final yap\u0131yor. , Neslihan Atag\u00fcl Do\u011fulu'nun rahats\u0131zl\u0131\u011f\u0131ndan sonra diziden ayr\u0131lmas\u0131yla yerine Aky\u00fcrek'in eski partneri Tuba B\u00fcy\u00fck\u00fcst\u00fcn transfer edilmi\u015fti ancak beklenen reytingler gelmedi. Dizi, final karar\u0131 ald\u0131.,SEF\u0130R\u0130N KIZI'NA TUBA B\u00dcY\u00dcK\u00dcST\u00dcN YARAMADI\r\n\r\nStar TV ekranlar\u0131nda yay\u0131nlanan ve ba\u015frollerini Engin Aky\u00fcrek ve Tuba B\u00fcy\u00fck\u00fcst\u00fcn'\u00fcn payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 Sefirin K\u0131z\u0131, 11 May\u0131s Sal\u0131 ak\u015fam\u0131 52. b\u00f6l\u00fcm\u00fcyle ekranlara veda edecek.,Bu hafta b\u00fcy\u00fck iddialarla yay\u0131n hayat\u0131na ba\u015flam\u0131\u015f olan d\u00f6rt dizi final yap\u0131yor! \u0130\u015fte o diziler ve final detaylar\u0131...,Reyting yar\u0131\u015f\u0131nda yara alan ve konu olarak art\u0131k t\u00fckenen diziler bir bir sezon sonunda ekranlara veda ediyor.