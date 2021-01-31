Eksi 10 derecede toplanan kamışlar yurt dışına ihraç ediliyor

Eksi 10 derece s\u0131cakl\u0131kta kesim i\u015flemlerine ba\u015flanan kam\u0131\u015flar, depolara getiriliyor.,Daha sonra el i\u015f\u00e7ili\u011fi ile temizleme, balyalama ve y\u00fcklenme a\u015famas\u0131ndan ge\u00e7en kam\u0131\u015flar, yurt d\u0131\u015f\u0131nda \u0130ngiltere ve Fransa ba\u015fta olmak \u00fczere bir\u00e7ok \u00fclkeye ihra\u00e7 ediliyor.,Ayr\u0131ca Sultan Sazl\u0131\u011f\u0131 Ku\u015f Cenneti, kam\u0131\u015f \u00fcretiminde T\u00fcrkiye pazar\u0131nda ihtiyac\u0131n y\u00fczde 35\u2019ini kar\u015f\u0131l\u0131yor.,Sultan Sazl\u0131\u011f\u0131\u2019n\u0131n kalite a\u00e7\u0131s\u0131ndan olduk\u00e7a iyi oldu\u011funu ve T\u00fcrkiye pazar\u0131nda \u00fcretimi y\u00fczde 75 seviyelerine \u00e7\u0131karmak istediklerini s\u00f6yleyen kam\u0131\u015f \u00fcreticisi Musa Tuna, \u201cHer y\u0131l kas\u0131m ay\u0131n\u0131n 15\u2019i itibar\u0131 ile sazl\u0131klardan kesim yap\u0131l\u0131r. Kalitemize uygun olan kam\u0131\u015flar\u0131 belirleriz.","Kam\u0131\u015f\u0131n yeti\u015fme evresinin tamamlan\u0131p tamamlanmad\u0131\u011f\u0131na bakarak ona g\u00f6re kesim yap\u0131l\u0131r. Kesim yap\u0131ld\u0131ktan sonra kam\u0131\u015flar sazl\u0131ktan ara\u00e7lar ile depolara getirilir. Depolara geldikten sonra ise \u00e7at\u0131 kam\u0131\u015f\u0131 ile pergola has\u0131r\u0131 olmak \u00fczere s\u0131n\u0131fland\u0131r\u0131ld\u0131ktan sonra yurt d\u0131\u015f\u0131na gidecek olanlar yurt d\u0131\u015f\u0131na sevk ediliyor." ,"Yurt i\u00e7erisinde kulland\u0131\u011f\u0131m\u0131z kam\u0131\u015flar ise at\u00f6lyelerde i\u015flendikten sonra yurt i\u00e7i pazar\u0131na da\u011f\u0131l\u0131m\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftiriliyor. Yo\u011fun olarak Kayseri\u2019de bulunan Sultan Sazl\u0131\u011f\u0131'nda \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. T\u00fcrkiye genelinde de kalitemize uygun olan farkl\u0131 sazl\u0131klarda da \u00e7al\u0131\u015fma yap\u0131yoruz. Kayseri\u2019de sekt\u00f6r olarak y\u00fczde 35 civar\u0131nda bir potansiyele sahibiz. Bizim kapasitemiz y\u00fcksek, yani T\u00fcrkiye\u2019de ne kadar kaliteli \u00fcr\u00fcn olursa kapasitemizde o kadar b\u00fcy\u00fcyor. Yani m\u00fc\u015fterinin al\u0131m\u0131 kam\u0131\u015f\u0131n kalitesi ile do\u011fru orant\u0131l\u0131 oluyor. Kaliteli \u00fcr\u00fcn oldu\u011fu zaman m\u00fc\u015fteri i\u00e7in ne kadar oldu\u011fu fark etmiyor. Sultan Sazl\u0131\u011f\u0131 kalite oran\u0131 y\u00fcksek bir sazl\u0131k. Kam\u0131\u015flar\u0131m\u0131za en \u00e7ok \u0130ngiltere, Hollanda, Almanya ve Danimarka \u00fclkelerinden talep oluyor. Yurt i\u00e7inde ise son 5 y\u0131ld\u0131r has\u0131r \u00fcr\u00fcnlerine kar\u015f\u0131 bir yo\u011funla\u015fma olu\u015ftu. \u00dclkemizde de bu pazar g\u00fcnden g\u00fcne b\u00fcy\u00fcyor. \u00dclkemizde bizim sekt\u00f6r\u00fcm\u00fczde \u00fcretim yapan firmalar\u0131n \u00f6ncelikle kaliteli \u00fcr\u00fcn \u00fcretmesini tavsiye ediyorum. \u00c7\u00fcnk\u00fc bu \u00fcr\u00fcn kalitesiz olarak yurt d\u0131\u015f\u0131na \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 zaman kendi firmas\u0131ndan fazla \u00fclkemize olan g\u00fcven d\u00fc\u015f\u00fcyor. Yurt i\u00e7inde de kam\u0131\u015f \u00e7at\u0131lar yap\u0131l\u0131yor, bu \u00e7at\u0131lar da kalitesiz \u00fcr\u00fcnlerden yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 zaman akma ger\u00e7ekle\u015fiyor. Akma oldu\u011fu zaman da kam\u0131\u015ftan \u00fcretilen bu \u00e7at\u0131lar\u0131n \u00f6n\u00fc kesiliyor ve tercih edilmiyor. Aksi olarak kaliteli yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 zaman ve uzun s\u00fcre kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131 zaman ise tam tersi olarak tercih ediliyor. Biz Kayseri olarak kam\u0131\u015f sekt\u00f6r\u00fcnde yurt d\u0131\u015f\u0131na oranla yurt i\u00e7inde pazar\u0131m\u0131z\u0131 daha kaliteli yapmak i\u00e7in sekt\u00f6rdeki pay\u0131m\u0131z\u0131 y\u00fczde 35\u2019lerden y\u00fczde 75\u2019lere y\u00fckseltmeyi d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyoruz\u201d dedi.,Kayseri\u2019nin Develi, Yahyal\u0131 ve Ye\u015filhisar il\u00e7eleri aras\u0131nda bulunan Sultan Sazl\u0131\u011f\u0131 Ku\u015f Cenneti'nde her sene k\u0131\u015f aylar\u0131nda kesimi yap\u0131lan kam\u0131\u015flar, yurt d\u0131\u015f\u0131na ihra\u00e7 ediliyor.