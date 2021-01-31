Eksi 10 derecede toplanan kamışlar yurt dışına ihraç ediliyor

Kayseri’nin Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçeleri arasında bulunan Sultan Sazlığı Kuş Cenneti'nde her sene kış aylarında kesimi yapılan kamışlar, yurt dışına ihraç ediliyor.