Eksi 14 derecede kamp keyfi! Kar yağışının tadını çıkardılar

Kamp yapmak i\u00e7in Kartepe\u2019yi tercih eden \u00dcnsal \u015eahin ile Halil \u0130brahim Dede, ilk olarak arazi ara\u00e7lar\u0131yla b\u00f6lgede ke\u015fif yapt\u0131. Ke\u015ffin ard\u0131ndan uygun g\u00f6rd\u00fckleri alana \u00e7ad\u0131r kuran ikili, daha sonra toplad\u0131klar\u0131 odunlar\u0131 k\u0131rarak, ate\u015f yakt\u0131. Ara\u00e7lar\u0131ndaki profesyonel \u0131s\u0131t\u0131c\u0131lar\u0131 da devreye koyan \u015eahin ve Dede, hava s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131n\u0131n eksilere d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc Kartepe\u2019de k\u0131\u015f turizminin tad\u0131n\u0131 \u00e7\u0131kard\u0131.,\u0130stanbul\u2019da in\u015faat i\u015fleri ile u\u011fra\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden \u00dcnsal \u015eahin, f\u0131rsat bulduk\u00e7a Kartepe gibi b\u00f6lgelere gelerek, kamp yapt\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. \u015eahin, "Sobam\u0131z var, ate\u015fimiz var. Onu yak\u0131yoruz. Yeme\u011fimizi pi\u015firip, kahvalt\u0131m\u0131z\u0131 yap\u0131yoruz. Gayet keyifli ge\u00e7iyor. Kartepe\u2019ye de s\u00fcrekli geliyoruz. Hep ayn\u0131 yere gitmemeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. \u00dclkemizde ger\u00e7ekten g\u00f6r\u00fclmesi gereken ba\u015fka yerler var. Her hafta ba\u015fka bir yere gitmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz.,Yakla\u015f\u0131k 50 santimetre kar e\u015fli\u011finde kamp yapt\u0131klar\u0131n\u0131 dile getiren Halil \u0130brahim Dede ise "\u00d6zellikle Kartepe\u2019ye geldik. Bunu ya\u015famak istedik. \u0130stanbul\u2019da b\u00f6yle bir \u015fey g\u00f6rmedik. Kar ya\u011fmad\u0131. Bizde gece vakti geldik. Eksi ,14 derece so\u011fu\u011fu ya\u015fad\u0131k. \u015euanda kar ya\u011f\u0131yor. Yakla\u015f\u0131k 6 senedir yo\u011fun bir \u015fekilde kamp yap\u0131yoruz. Buraya geliyoruz, Yalava\u2019y\u0131, Bursa\u2019y\u0131, Bolu\u2019yu, Sakarya\u2019y\u0131 tercih ediyoruz. Kartepe\u2019ye de kar ama\u00e7l\u0131 geldik" diye konu\u015ftu. (HA),Kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131n\u0131n ard\u0131ndan k\u0131\u015f turizmi yapmak isteyen vatanda\u015flar\u0131n g\u00f6zde b\u00f6lgesi haline gelen Kartepe, \u015fehirden k\u0131sa s\u00fcreli uzakla\u015fmak isteyenlerin tercihleri aras\u0131nda yer al\u0131yor. \u0130\u00e7erisinde pek \u00e7ok aktiviteyi bar\u0131nd\u0131ran Kartepe, kayak\u00e7\u0131lar\u0131n ve piknik\u00e7ilerin yan\u0131 s\u0131ra, kamp\u00e7\u0131lar\u0131n da u\u011frak noktas\u0131 haline geldi.,ra\u00e7lar\u0131m\u0131zda her t\u00fcrl\u00fc te\u00e7hizat mevcut. Is\u0131t\u0131c\u0131lar\u0131m\u0131z var, ekipmanlar\u0131m\u0131z da kara k\u0131\u015fa uygun. Aksi takdirde zor olur. Gece eksi 12 dereceyi g\u00f6rd\u00fck ama biz bir s\u0131k\u0131nt\u0131 ya\u015famad\u0131k. Gitti\u011fimiz her yere mama da g\u00f6t\u00fcr\u00fcyoruz. G\u00fcn\u00fcm\u00fcz\u00fcn b\u00fcy\u00fck bir k\u0131sm\u0131 da \u00e7\u00f6p toplamayla ge\u00e7iyor. Bizim insan\u0131m\u0131z bu konuda \u00e7ok duyars\u0131z. Biz \u00f6nce \u00e7\u00f6pleri toplay\u0131p, daha sonra kamp kuruyoruz" dedi.,Kocaeli\u2019de hava s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131n\u0131n eksi 14'lere kadar d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc Kartepe'de kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131n\u0131n tad\u0131n\u0131 \u00e7\u0131kartmak isteyen kamp\u00e7\u0131lar, kurduklar\u0131 \u00e7ad\u0131rlarda so\u011fuk havan\u0131n keyfini s\u00fcrd\u00fc.