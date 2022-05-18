EL DEĞMEMİŞ BİR GÜZELLİK

Bahar aylar\u0131ndan kartpostall\u0131k g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerin ortaya \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 Van\u2019daki yar\u0131mada par\u00e7as\u0131 olan \u00c7arpanak Adas\u0131, Van G\u00f6l\u00fc suyunun y\u00fckselmesiyle ada haline geldi. ,\u00c7arpanak Adas\u0131 ve biti\u015finde bulunan \u00c7arpanak Yar\u0131madas\u0131 bahar aylar\u0131nda yemye\u015fil renge b\u00fcr\u00fcn\u00fcyor, k\u0131y\u0131daki beyaz kumu tertemiz suyuyla Maldivler\u2019i aratm\u0131yor. E\u015fsiz do\u011fal g\u00fczelli\u011fiyle mest eden \u00c7arpanak, havadan b\u00f6yle g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi. \r\n,Tu\u015fa il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 \u00c7it\u00f6ren Mahallesi\u2019ndeki \u00c7arpanak Adas\u0131\u2019na iskeleden teknelerle ula\u015f\u0131m sa\u011flanabiliyor. Do\u011fal ya\u015fam\u0131n tehlike alt\u0131na girmemesi i\u00e7in tedbirli turlar d\u00fczenlenen adan\u0131n \u00fczerinde Ktouts Manast\u0131r\u0131 bulunuyor.\r\n,Van G\u00f6l\u00fc\u2019ndeki d\u00f6rt b\u00fcy\u00fck adanan biri olan \u00c7arpanak Adas\u0131 ile yar\u0131madas\u0131 el de\u011fmemi\u015f g\u00fczelli\u011fiyle g\u00f6rsel bir \u015f\u00f6len olu\u015fturuyor.