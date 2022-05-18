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Türkiye Gazetesi

El değmemiş güzelliğiyle mest ediyor: Maldiv değil Van

El değmemiş güzelliğiyle mest ediyor: Maldiv değil Van

EL DEĞMEMİŞ BİR GÜZELLİK

Van Gölü’ndeki dört büyük adanan biri olan Çarpanak Adası ile yarımadası el değmemiş güzelliğiyle görsel bir şölen oluşturuyor.

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