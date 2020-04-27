El Salvador’da mahkumlara benzeri görülmemiş hücre cezası

Orta Amerika \u00fclkesi El Salvador'un ba\u015fkenti San Salvador'un kuzeybat\u0131s\u0131ndaki \u00e7ete \u00fcyelerinin bulundu\u011fu Izalco Hapishanesi'nde mahkumlara verilen ceza d\u00fcnyada yank\u0131 uyand\u0131rd\u0131.\r\n,Bukele yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, \u201cD\u0131\u015f d\u00fcnya ile temas olmayacak. Ma\u011fazalar kapal\u0131 kalacak ve bir sonraki duyuruya kadar t\u00fcm faaliyetler ask\u0131ya al\u0131nacak. \u00c7ete liderleri h\u00fccre hapsine girecek\u201d dedi. Ayr\u0131ca, h\u00fck\u00fcmet taraf\u0131ndan verilen talimat do\u011frultusunda hapishanedeki 5 h\u00fccrede de arama yap\u0131ld\u0131.,Korona vir\u00fcs salg\u0131n\u0131yla m\u00fccadelenin devam etti\u011fi \u00fclkede, mahkumlara uygulanan h\u00fccre cezas\u0131nda sosyal mesafenin korunmamas\u0131 ise dikkat \u00e7ekti. Elleri kelep\u00e7elenen mahkumlar, uzun s\u0131ralar olu\u015fturacak \u015fekilde birbirlerine yak\u0131n mesafede yan yana oturtuldu. Baz\u0131 mahkumlar\u0131n y\u00fczlerinde maske oldu\u011fu g\u00f6r\u00fcl\u00fcrken \u00e7o\u011fu mahkumda maske olmamas\u0131 da tepki \u00e7ekti.\r\n, El Savador Devlet Ba\u015fkan\u0131 Nayib Bukele, \u00fclkede bir g\u00fcnde 22 cinayet i\u015flenmesinin ard\u0131ndan maksimum acil durum ilan ederek mahkumlar i\u00e7in 24 saat h\u00fccre cezas\u0131 emri verdi. ,Ya\u015fanan cinayetler Devlet Ba\u015fkan\u0131 Bukele\u2019nin ge\u00e7ti\u011fimiz y\u0131l Haziran ay\u0131nda g\u00f6reve ba\u015flamas\u0131ndan bu yana, \u00fclkede bir g\u00fcnde i\u015flenen en y\u00fcksek cinayet say\u0131s\u0131 oldu. Birka\u00e7 y\u0131l \u00f6nce bulundu\u011fu b\u00f6lgede g\u00fc\u00e7l\u00fc sokak \u00e7eteleri nedeniyle cinayet oran\u0131n\u0131n en y\u00fcksek seviyede oldu\u011fu \u00fclkede Bukele\u2019nin iktidara gelmesinin ard\u0131ndan cinayet oranlar\u0131nda \u00f6nemli \u00f6l\u00e7\u00fcde d\u00fc\u015f\u00fc\u015f ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\r\n,\u00c7ete \u015fiddeti konusunda s\u0131f\u0131r ho\u015fg\u00f6r\u00fc politikas\u0131n\u0131n uyguland\u0131\u011f\u0131 El Salvador hapishanelerinde hi\u00e7bir ziyaret\u00e7iye ve telefon g\u00f6r\u00fc\u015fmesine izin verilmezken mahkumlar 24 saat boyunca h\u00fccrelerinde tutuluyor. Ancak hem hapishane i\u00e7erisinde hem de d\u0131\u015far\u0131da durum normalle\u015firse, h\u00fccre saatleri esnetiliyor ve ziyaret\u00e7i kabul ediliyor. Yetkililer taraf\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, El Salvador'daki hapishanelerde 12 bin 862 \u00e7ete \u00fcyesinin bulundu\u011fu belirtildi.\r\n\u00d6te yandan, \u015fu ana kadar 323 korona vir\u00fcs vakas\u0131n\u0131n kay\u0131tlara ge\u00e7ti\u011fi \u00fclkede, salg\u0131n nedeniyle 8 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti.