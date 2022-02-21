Elazığ'da gezerken tesadüfen buldular: 1800 yıllık tarih ortaya çıktı

"\u00c7OK AMA\u00c7LI TUR\u0130ZM ALANI OLMAK \u0130\u00c7\u0130N M\u00dcSA\u0130T"\r\n\r\nVadinin, Elaz\u0131\u011f'da son y\u0131llarda ke\u015ffedilen Sakl\u0131kap\u0131, Karaleylek ve G\u00fcng\u00f6rmez kanyonlar\u0131 ile turizm anlam\u0131nda bir b\u00fct\u00fcnl\u00fck sa\u011flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden Ayta\u00e7, vadideki ve \u00e7evresindeki tarihi kal\u0131nt\u0131lar\u0131n b\u00f6lgenin tarihte \u00f6nemli bir yerle\u015fim yeri oldu\u011funu g\u00f6sterdi\u011fini vurgulad\u0131.,"Kaya mezarlar\u0131n\u0131n bir b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde iki katl\u0131 yap\u0131la\u015fma oldu\u011fu dikkati \u00e7ekiyor. \u00d6zellikle \u00fcst kattaki mekanlar\u0131n sa\u011flam kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6rd\u00fck. Ni\u015fler ve t\u00f6renler s\u0131ras\u0131nda kullan\u0131lan yer yer oyulmu\u015f yuvarlak oymalar mevcut. B\u00fcy\u00fckler ve \u00e7ocuklar i\u00e7in yap\u0131lm\u0131\u015f defin alanlar\u0131 kayalara oyulmu\u015f \u015fekilde yap\u0131lm\u0131\u015f. Bir k\u0131sm\u0131 tahrip olmakla beraber mekanda sa\u011flam olanlar da var. Bu s\u0131ral\u0131 iki katl\u0131 \u00e7ok say\u0131daki kaya mezarlar\u0131 kaynaklara ge\u00e7memi\u015f durumda. Y\u00fczey ara\u015ft\u0131rmalar\u0131n\u0131 \u00e7o\u011faltarak buran\u0131n kaynaklara ge\u00e7mesini sa\u011flayaca\u011f\u0131z. Sonraki a\u015famada do\u011fa turizmi ve k\u00fclt\u00fcr turizmi birle\u015ftirilerek geni\u015f bir destinasyon olu\u015fturulabilir.","KAYNAKLARA GE\u00c7MES\u0130N\u0130 SA\u011eLAYACA\u011eIZ"\r\n\r\nProf. Dr. Ayta\u00e7, F\u0131rat Nehri'nin de yer ald\u0131\u011f\u0131 b\u00f6lgenin Yontma Ta\u015f Devrinden itibaren tarih boyunca bir\u00e7ok medeniyete ev sahipli\u011fini yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131, Keban Baraj\u0131 kurtarma kaz\u0131lar\u0131 kapsam\u0131nda y\u00fcr\u00fct\u00fclen arkeolojik \u00e7al\u0131\u015fmalarda ge\u00e7mi\u015fi M\u00d6 6 binlere uzanan yerle\u015fime ait izlerin ortaya \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.,Ayta\u00e7, Balkayas\u0131 k\u00f6y\u00fcn\u00fcn 100 metre kuzeyinde vadiye yak\u0131n bir alanda kaya zemine oyulmu\u015f, g\u0131da deposu olarak kullan\u0131lan \u00e7ok say\u0131da yap\u0131n\u0131n da yer ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 aktard\u0131. (AA),Ayta\u00e7, baz\u0131lar\u0131 topluca bir aile i\u00e7in yap\u0131lm\u0131\u015f kaya mezarlar\u0131n\u0131n i\u00e7erisinde \u00f6len k\u00fc\u00e7\u00fck bir \u00e7ocuk ya da bebek i\u00e7in yap\u0131lm\u0131\u015f defin b\u00f6l\u00fcmlerinin dikkat \u00e7ekici oldu\u011funu belirterek, \u015f\u00f6yle konu\u015ftu:,B\u00f6lgede gezerken farkl\u0131 olu\u015fumlara rastlayan y\u00f6re sakinleri, vadinin tarihi \u00f6neme sahip olaca\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnerek, F\u0131rat \u00dcniversitesi (F\u00dc) E\u011fitim Fak\u00fcltesi \u00d6\u011fretim \u00dcyesi Prof. Dr. \u0130smail Ayta\u00e7 ile irtibata ge\u00e7ti. B\u00f6lgede ara\u015ft\u0131rma yapan Ayta\u00e7, bug\u00fcne kadar literat\u00fcrde yer almayan vadinin Roma d\u00f6nemine ait 1800 y\u0131ll\u0131k kal\u0131nt\u0131lar bar\u0131nd\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirledi.,Elaz\u0131\u011f'\u0131n A\u011f\u0131n il\u00e7esinde bulunan Balkayas\u0131 k\u00f6y\u00fc yak\u0131nlar\u0131nda tesad\u00fcfen bulunan vadide Roma d\u00f6nemine ait 1800 y\u0131ll\u0131k kal\u0131nt\u0131lar tespit edildi.,F\u0131rat Nehri havzas\u0131 yak\u0131nlar\u0131nda vatanda\u015flar taraf\u0131ndan tespit edilen kaya mezarlar\u0131 ile katakomblar\u0131n b\u00f6lgenin tarihi ve k\u00fclt\u00fcrel zenginli\u011fi a\u00e7\u0131s\u0131ndan b\u00fcy\u00fck \u00f6nem ta\u015f\u0131d\u0131\u011f\u0131na i\u015faret eden Ayta\u00e7, b\u00f6lgede geni\u015f \u00e7apl\u0131 bir arkeolojik ara\u015ft\u0131rma yapacaklar\u0131n\u0131 kaydetti.,Vadinin do\u011fal g\u00fczelli\u011fine dikkati \u00e7eken Ayta\u00e7, "Bu do\u011fal yap\u0131lanman\u0131n yan\u0131nda insan eliyle yap\u0131lm\u0131\u015f bir\u00e7ok yerle\u015fim alan\u0131n\u0131n da oldu\u011fu g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor. Dolay\u0131s\u0131yla burada \u00e7ok ama\u00e7l\u0131 bir turizm alan\u0131, destinasyon olu\u015fturmaya m\u00fcsait bir co\u011frafyadan bahsediyoruz. Daha \u00f6nce Elaz\u0131\u011f ile ilgili yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z turizm \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131nda Divri\u011fi-Arapgir \u00fczeri A\u011f\u0131n-Harput-Palu g\u00fczergah\u0131 \u00fczerinde \u00e7al\u0131\u015ft\u0131k. Bununla ilgili K\u00fclt\u00fcr ve Turizm Bakanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n projesi de haz\u0131r durumda" ifadelerini kulland\u0131.