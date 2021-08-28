Elazığ'da üretiliyor, 25 ülkeye ihraç ediliyor

Alabal\u0131k \u00fcretiminde T\u00fcrkiye'de ilk s\u0131rada yer alan Elaz\u0131\u011f'\u0131n Keban ve Karakaya barajlar\u0131nda hem \u00fcretim hem de istihdam her ge\u00e7en g\u00fcn art\u0131yor. ,Alabal\u0131k, somon \u00fcretimi ve ihracat\u0131 ile ilgili istatistiksel verileri de\u011ferlendiren Tar\u0131m ve Orman \u0130l M\u00fcd\u00fcr\u00fc Turan Karahan, bal\u0131k \u00fcretimindeki art\u0131\u015fla birlikte kentin ve \u00fclkenin ekonomisine ciddi katma de\u011fer katt\u0131klar\u0131n\u0131 kaydetti.,"KAPAS\u0130TEY\u0130 GEL\u0130\u015eT\u0130RECE\u011e\u0130Z"\r\n\r\nKeban\u2019da \u00fcretilen bal\u0131klar\u0131n bir\u00e7ok \u00fclkeye ihra\u00e7 edildi\u011fini belirten Karahan, "Biz bu kapasiteyi g\u00fcn ge\u00e7tik\u00e7e artt\u0131r\u0131yoruz. \u00c7\u00fcnk\u00fc burada \u00fcretti\u011fimiz bal\u0131\u011f\u0131 ayn\u0131 zamanda Keban il\u00e7emizde i\u015fliyoruz ve d\u00fcnyan\u0131n bir\u00e7ok \u00fclkesine ihracat yap\u0131yoruz. \u00d6n\u00fcm\u00fczdeki s\u00fcre\u00e7lerde farkl\u0131 i\u015fleme sekt\u00f6rlerini de il\u00e7emize ve ilimize kazand\u0131rarak, bu \u00fcretim potansiyelimizi daha da artt\u0131raca\u011f\u0131z" ifadelerini kulland\u0131.,"\u00c7OK G\u00dcZEL B\u0130R POTANS\u0130YEL\u0130M\u0130Z VAR"\r\n\r\nElaz\u0131\u011f\u2019\u0131n alabal\u0131k \u00fcretiminde i\u00e7 sularda ilk s\u0131rada yer ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getiren Tar\u0131m ve Orman \u0130l M\u00fcd\u00fcr\u00fc Turan Karahan, "Yapm\u0131\u015f oldu\u011fumuz analizlerde su kalitesinden kaynakl\u0131 \u00e7ok g\u00fczel bir potansiyelimiz var. Dolay\u0131s\u0131yla bizler de bu potansiyeli dikkate alarak 2006 y\u0131l\u0131nda geli\u015fme trendine giren ve geldi\u011fimiz noktada bu Keban ve Karakaya Baraj g\u00f6llerinin \u00fczerinde kurulu 160 aktif olan i\u015fletmemizde ge\u00e7en y\u0131l 21 bin 500 ton \u00fcretimle T\u00fcrkiye\u2019de i\u00e7 sularda en fazla alabal\u0131k \u00fcreten 1\u2019inci il s\u0131ras\u0131na geldik" dedi.,"Buradan \u00fcretti\u011fimiz bal\u0131\u011f\u0131 sadece T\u00fcrkiye\u2019deki insanlar\u0131n sofras\u0131na de\u011fil ayn\u0131 zamanda Rusya ve uzak do\u011fu \u00fclkeleri ba\u015fta olmak \u00fczere yakla\u015f\u0131k 25 \u00fclkeye ihra\u00e7 ettik" diyen Karahan, "Dolay\u0131s\u0131yla alabal\u0131k sekt\u00f6r\u00fc, somon sekt\u00f6r\u00fc ve su \u00fcr\u00fcnleri sekt\u00f6r\u00fc sadece Elaz\u0131\u011f ilimize de\u011fil, b\u00fct\u00fcn T\u00fcrkiye\u2019nin ekonomisine ciddi manada katk\u0131 sa\u011fl\u0131yor" dedi.,"\u00c7ok be\u011fenilerek t\u00fcketiliyor" diyen Karahan, "Onlardan gelen talep \u00fczerine \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki y\u0131llarda Keban Baraj\u0131nda \u00fcretmi\u015f oldu\u011fumuz bu somon miktar\u0131n\u0131 artt\u0131rarak kapasitesini geli\u015ftirece\u011fiz" diye konu\u015ftu.,68 bin hektar su y\u00fczeyinde \u00fcretimi ger\u00e7ekle\u015ftirilen 21 bin 500 ton alabal\u0131\u011f\u0131n Rusya, Hollanda ve Almanya olmak \u00fczere 25 \u00fclkeye ihra\u00e7 ettiklerini ifade eden Karahan, ge\u00e7ti\u011fimiz y\u0131la g\u00f6re 7 kat artarak 7 ton elde ettikleri somon bal\u0131\u011f\u0131n\u0131 ise Japonya ba\u015fta olmak \u00fczere bir\u00e7ok uzak do\u011fu \u00fclkesine g\u00f6nderdiklerini belirtti.,Karahan, "Bizim \u00f6zellikle son iki y\u0131lda \u00fcretmi\u015f oldu\u011fumuz \u00e7ok kaliteli, Japon heyetinin yapm\u0131\u015f oldu\u011fu incelemelerde renk skalas\u0131 a\u00e7\u0131s\u0131ndan di\u011fer b\u00f6lgelerde \u00fcretilen somondan \u00e7ok kaliteli oldu\u011fu kendileri taraf\u0131ndan ifade edildi. Dolay\u0131s\u0131yla biz de burada \u00fcretti\u011fimiz somonu, Japonya ve di\u011fer uzak do\u011fu \u00fclkeleri ile birlikte Rusya, Hollanda, Almanya gibi \u00fclkelere g\u00f6nderiyoruz" dedi.\r\n\r\n\r\n,KAYNAK: \u0130HA