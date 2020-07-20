Elden ele dolaşıyor, garajdan çıkartılmıyor

"Bu arabay\u0131 alanlar s\u0131ras\u0131yla garajda muhafaza etmi\u015f. Benden \u00f6nceki sahibi de 12 y\u0131l garajda saklam\u0131\u015f. Yine garajda beklemeye devam edecek, biz de binmeyece\u011fiz\u201d dedi., "Arac\u0131n de\u011fi\u015fen hi\u00e7bir aksam\u0131 yok. \u00d6n farlardan tutun arka spot lambalar\u0131na kadar orijinal. Rengi de ayn\u0131 \u015fekilde orijinal, sonradan boyanma de\u011fil\u201d diye konu\u015ftu.,Do\u011fan model araba tutkusunun \u00e7ocukluk y\u0131llar\u0131nda ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden Alt\u0131noluk, \u201cOrijinalini seviyoruz. O y\u00fczden bu arabay\u0131 ald\u0131k. Bu arabay\u0131 50 bin TL\u2019ye ald\u0131k, 52 bin kilometrede.",\u00c7evresinden, \u201950 bin TL verip, Do\u011fan marka araba al\u0131n\u0131r m\u0131\u2019 \u015feklinde \u00e7e\u015fitli tepkiler ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydeden Serdar Alt\u0131noluk, \u201c20 bin TL\u2019ye de Do\u011fan marka araba var ama b\u00f6yle de\u011fil Arabay\u0131 ald\u0131\u011f\u0131mdan beri hi\u00e7 masraf etmedim." ,"Zaten binmiyoruz. Binsek masraf ederiz, binmedi\u011fimiz i\u00e7in araba garajda muhafaza edilecek\u201d ifadelerini kulland\u0131.,Serik\u2019te berberlik yapan Serdar Alt\u0131noluk, ge\u00e7en hafta 50 bin TL\u2019ye 1994 model Tofa\u015f marka otomobil sat\u0131n ald\u0131. ,Sat\u0131n ald\u0131\u011f\u0131 otomobilin \u00f6nceki sahipleri taraf\u0131ndan 26 y\u0131ld\u0131r garajda muhafaza edildi\u011fini anlatan Alt\u0131noluk, \u201cBiz de gerekli de\u011feri verip, uzun y\u0131llar garajda saklamay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyoruz. Arac\u0131m\u0131z hatas\u0131z, boyas\u0131zd\u0131r. Ben arac\u0131n 3. sahibiyim."