Elektriği doğadan kendisi üretti, Türk bayraklarını aydınlatmayı başardı

Sivasl\u0131 olan ancak \u0130stanbul'da ya\u015fayan evli ve 2 \u00e7ocuk babas\u0131 Ahmet \u00d6zdemir, vatan ve bayrak sevgisi ile dikkat \u00e7ekiyor. ,20 y\u0131ll\u0131k elektrik ustas\u0131 olan \u00d6zdemir, tatil g\u00fcnlerini memleketi Sivas'\u0131n Koyulhisar il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Sug\u00f6z\u00fc k\u00f6y\u00fcne gelerek burada ge\u00e7iriyor. ,K\u00f6y\u00fcnde cami ile piknik alan\u0131nda ve ba\u011f bah\u00e7esinde bulunan T\u00fcrk bayraklar\u0131n\u0131n geceleri karanl\u0131kta g\u00f6z\u00fckmedi\u011fini fark ederek ayd\u0131nlatmak isteyen \u00d6zdemir, kollar\u0131 s\u0131vad\u0131. ,R\u00fczgar, g\u00fcne\u015f ve suyun g\u00fcc\u00fcn\u00fc kullanarak enerji \u00fcreten \u00d6zdemir, hurdac\u0131lardan toplad\u0131\u011f\u0131 at\u0131k malzemeler ve hay\u0131rseverlerin de deste\u011fiyle bir ayd\u0131nlatma sistemi kurdu. ,Yakla\u015f\u0131k 500 liraya kurdu\u011fu sistem ile T\u00fcrk Bayraklar\u0131n\u0131 ayd\u0131nlatmay\u0131 ba\u015faran \u00d6zdemir, yapt\u0131\u011f\u0131 d\u00fczene\u011fi sosyal medyada payla\u015f\u0131nca olduk\u00e7a be\u011feni ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.,Ahmet \u00d6zdemir, T\u00fcrk bayraklar\u0131n\u0131n geceleri otomatikmen ayd\u0131nland\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, \u201cBu yapt\u0131\u011f\u0131m su \u00e7ark\u0131n\u0131 hobi ama\u00e7l\u0131 yapm\u0131\u015ft\u0131m. Bunu ben \u015fanl\u0131 bayra\u011f\u0131m\u0131z\u0131 ayd\u0131nlatma olarak kulland\u0131m. Elektrikli bisiklet motoru 16 tanede var yap k\u00fcreyi kulland\u0131m. Buradan elde etti\u011fim enerjiyi de hi\u00e7 depolamadan direk bayra\u011f\u0131m\u0131z\u0131n ayd\u0131nlatmas\u0131nda kulland\u0131m. Bu sistem yukar\u0131dan gelen suyu borularda s\u0131k\u0131\u015ft\u0131rarak \u00e7arka vurmas\u0131yla olu\u015fuyor. Caminin kubbesine de bir tane koydum. Hem g\u00fcne\u015f enerjisi hem de r\u00fczgar g\u00fcl\u00fcyle \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor. G\u00fcne\u015f olmazsa r\u00fczgardan ald\u0131\u011f\u0131 enerjiyi depoluyor. R\u00fczgar olmazsa g\u00fcne\u015ften ald\u0131\u011f\u0131 enerjiyi depoluyor. Ak\u015fam hava karard\u0131 m\u0131 otomatik T\u00fcrk Bayra\u011f\u0131m\u0131z ayd\u0131nlan\u0131yor. Sabaha kar\u015f\u0131da otomatik kendi kapan\u0131yor. Sosyal medyada bir sayfada payla\u015ft\u0131m. Tepkileri merak ettim. Yanl\u0131\u015f bir \u015feyler yapt\u0131m m\u0131 diye. Burada da \u00e7ok g\u00fczel tepkiler ald\u0131m\u201d dedi.