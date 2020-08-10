Elektrik faturasından 'otomobil' kazandı

Mahize Tosun, \u201cElektrik faturam\u0131 her ay, ayn\u0131 yetkili bayiden d\u00fczenli olarak \u00f6demekteydim. Haberi duydu\u011fumda \u00f6nce inanamad\u0131m. Daha sonra yetkililer beni ikna etti. \u00c7ok mutluyum, \u00e7ok te\u015fekk\u00fcrler\u201d dedi. Kampanyada mMilli Piyango \u0130daresi Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnden al\u0131nan izinle ger\u00e7ekle\u015ftirilen kampanyaya yetkili i\u015flem merkezlerinde faturalar\u0131n\u0131 \u00f6deyen 1 milyon 227 bin 771 i\u015ftirak\u00e7i kat\u0131ld\u0131. Yap\u0131lan kampanyada m\u00fc\u015fterilerin yapm\u0131\u015f oldu\u011fu her fatura \u00f6demesi sonras\u0131 1 \u00e7ekili\u015f hakk\u0131 tan\u0131nd\u0131. Kat\u0131l\u0131m sa\u011flayan ki\u015filer aras\u0131ndan yap\u0131lan \u00e7ekili\u015f ile araba kazanan talihli belli oldu. Mahize Tosun\u2019a kazand\u0131\u011f\u0131 arac\u0131n anahtarlar\u0131 \u015firketin Samsun Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc \u00f6n\u00fcnde yetkililer taraf\u0131ndan teslim edildi.,Yap\u0131lan kampanyada m\u00fc\u015fterilerin yapm\u0131\u015f oldu\u011fu her fatura \u00f6demesi sonras\u0131 1 \u00e7ekili\u015f hakk\u0131 tan\u0131nd\u0131. Kat\u0131l\u0131m sa\u011flayan ki\u015filer aras\u0131ndan yap\u0131lan \u00e7ekili\u015f ile araba kazanan talihli belli oldu. ,Milli Piyango \u0130daresi Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnden al\u0131nan izinle ger\u00e7ekle\u015ftirilen kampanyaya yetkili i\u015flem merkezlerinde faturalar\u0131n\u0131 \u00f6deyen 1 milyon 227 bin 771 i\u015ftirak\u00e7i kat\u0131ld\u0131. ,Mahize Tosun\u2019a kazand\u0131\u011f\u0131 arac\u0131n anahtarlar\u0131 \u015firketin Samsun Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc \u00f6n\u00fcnde yetkililer taraf\u0131ndan teslim edildi.\r\n\r\n,Mahize Tosun, \u201cElektrik faturam\u0131 her ay, ayn\u0131 yetkili bayiden d\u00fczenli olarak \u00f6demekteydim. Haberi duydu\u011fumda \u00f6nce inanamad\u0131m. Daha sonra yetkililer beni ikna etti. \u00c7ok mutluyum, \u00e7ok te\u015fekk\u00fcrler\u201d dedi. Kampanyada mobilet ve bula\u015f\u0131k makinesi gibi bir\u00e7ok hediyede daha talihlilerine ula\u015ft\u0131r\u0131ld\u0131.obilet ve bula\u015f\u0131k makinesi gibi bir\u00e7ok hediyede daha talihlilerine ula\u015ft\u0131r\u0131ld\u0131.