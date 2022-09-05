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Türkiye Gazetesi

Elektrik ve doğalgaz zammı otomobile geliyor... Araba almak isteyenlere kötü haber: Tarih belli oldu

Elektrik ve doğalgaz zammı otomobile geliyor... Araba almak isteyenlere kötü haber: Tarih belli oldu

EPDK sanayide kullanılan elektriğe yüzde 50,8, BOTAŞ’ın sanayide kullanılan doğalgaza yüzde 49,5 zam açıklaması otomobillerdeki indirim beklentisini suya düşürdü. Araç üretiminde 2021’de yüzde 5 olan enerji maliyeti, zamlardan sonra yüzde 15’e kadar çıktı. Sektör yetkilileri artan maliyetlerin birkaç ay içinde otomobil fiyatlarına yansıtılacağını belirtti. Zamların piyasayı olumsuz etkileyeceğini belirten sanayiciler özel enerji tarifesi istiyor…

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