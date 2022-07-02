Elektrikli araçların şarj istasyonları için dev yatırım: 1 milyar liralık destek sağlanacak

Türkiye elektrikli araçlar için attığı adımlar devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Türkiye'de elektrikli araçların şarj altyapısını oluşturmak amacıyla devreye aldığı "Elektrikli Araçlar İçin Hızlı Şarj İstasyonları Destek Programı" ile 1 milyar liralık yatırımın önü açıldı. 15 Nisan 2023’e kadar şarj istasyonlarının kurulması gerekiyor ancak uzamanlar bunun çok daha hızlı tamamlanacağını öngörüyor.