Elmalı barajında korkutan görüntü! Havadan böyle görüntülendi

Elmal\u0131 baraj\u0131n\u0131n \u00fczerinin ye\u015fil renge b\u00fcr\u00fcnmesi vatanda\u015flar\u0131 tedirgin etti. ,Son zamanlarda Hali\u00e7 ve \u0130stanbul bo\u011faz\u0131ndaki kirlilik dikkat \u00e7ekerken bu sefer Elmal\u0131 baraj\u0131n\u0131n y\u00fczeyi ye\u015fil renge b\u00fcr\u00fcnmesi g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.,\u0130stanbul\u2019a su sa\u011flayan \u00f6nemli kaynaklardan biri olan Elmal\u0131 baraj\u0131n\u0131n \u00fczerinde olu\u015fan ye\u015fil tabaka dikkat \u00e7ekerken, b\u00f6lge halk\u0131nda tedirginli\u011fe neden oldu. Ye\u015fil renge b\u00fcr\u00fcnen Elmal\u0131 baraj\u0131 havadan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.,\u0130stanbul \u00c7avu\u015fba\u015f\u0131 \u00c7ay\u0131 \u00fczerinde, i\u00e7me-kullanma ve sanayi suyu temini amac\u0131yla 1952-1955 y\u0131llar\u0131 aras\u0131nda in\u015fa edilen Elmal\u0131 baraj\u0131 \u00fczerinde olu\u015fan ye\u015fil tabaka b\u00f6lgede endi\u015feye neden oldu.,Elmal\u0131 baraj\u0131nda g\u00f6r\u00fclen k\u00f6t\u00fc g\u00f6r\u00fcnt\u00fc sonras\u0131 b\u00f6lge halk\u0131nda tedirginlik olu\u015ftu. ,Elmal\u0131 baraj\u0131, \u0130stanbul Su ve Kanalizasyon \u0130daresi taraf\u0131ndan yakla\u015f\u0131k olarak 2 y\u0131l \u00f6nce bak\u0131ma al\u0131nm\u0131\u015ft\u0131., Toplam maliyeti 60 milyon lira olan \u00e7al\u0131\u015fmalar s\u0131ras\u0131nda baraj g\u00f6l\u00fcn\u00fcn dibinde biriken bal\u00e7\u0131k temizlenirken, mekanik ekipmanlar da elden ge\u00e7irilmi\u015fti., \u00d6te yandan ye\u015file d\u00f6nen Elmal\u0131 Baraj\u0131 drone ile havadan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.,KAYNAK: \u0130HA