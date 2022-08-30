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Türkiye Gazetesi

Elon Musk'ın hayaliydi... Türkiye'de hyperloop çalışmaları başladı: İstanbul - Ankara arası 17 dakikaya inecek

Elon Musk'ın hayaliydi... Türkiye'de hyperloop çalışmaları başladı: İstanbul - Ankara arası 17 dakikaya inecek

Milyarder iş insanı Elon Musk'ın ABD'de geliştirmeye çalıştığı hyperloop ulaşım projesi Türkiye'de de ilgi görüyor. TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE), sağladığı altyapıyla üniversite öğrencilerinin yenilikçi ulaşım sistemlerinde dünya çapındaki teknolojik gelişime yönelik çözümler üretmesine imkan sunuyor. Son olarak düzenlenen hyperloop yarışmasında dikkat çeken projeler tanıtıldı. Bunlardan biri de İstanbul ile Ankara arasındaki ulaşım mesafesini 17 dakikaya indirebilecek proje...

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