Elon Musk'tan çarpıcı 'Mars' açıklaması

Son günlerde kripto para ile ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme gelen ve attığı her adım olay olan milyarder iş adamı Elon Musk, bu sefer de Mars ile ilgili yaptığı açıklamayla gündeme oturdu.