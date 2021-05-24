Elon Musk'tan çarpıcı 'Mars' açıklaması

Musk, insanl\u0131\u011f\u0131n hemen Mars\u2019a gitmezse yok olma riski ile kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya oldu\u011funu belirtti.,\u0130NSANLI MARS G\u00d6REV\u0130 \u0130\u00c7\u0130N TAR\u0130H VERD\u0130\r\n\r\nMusk, k\u0131z\u0131l gezegenin ke\u015ffedilmesi gerekti\u011fini s\u00f6yleyerek, Mars Kolonisi ile ilgili hedef tarihini 2050 olarak a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131. SpaceX CEO\u2019su insanl\u0131 Mars g\u00f6revi i\u00e7in de 2024 ve 2026 y\u0131llar\u0131n\u0131 i\u015faret etmi\u015fti.,'AY'A \u00dcS KURMAK EN MANTIKLI ADIM'\r\n\r\nMars'ta \u015fehir kurman\u0131n \u00f6nemli bir ad\u0131m oldu\u011funu ve gelece\u011fe dair hedefinin tam olarak bu oldu\u011funu s\u00f6yleyen Musk, gelecek y\u0131llarda Ay\u2019da \u00fcs kurman\u0131n insanl\u0131\u011f\u0131n ataca\u011f\u0131 en mant\u0131kl\u0131 ad\u0131m olaca\u011f\u0131n\u0131n da alt\u0131n\u0131 \u00e7izdi.,Son g\u00fcnlerde kripto para ile ilgili yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamalarla g\u00fcndeme gelen ve att\u0131\u011f\u0131 her ad\u0131m olay olan milyarder i\u015f adam\u0131 Elon Musk, bu sefer de Mars ile ilgili yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamayla g\u00fcndeme oturdu. ,SERVET\u0130 2021 YILINDA ER\u0130D\u0130\r\n\r\nA\u00e7\u0131klamalar\u0131 ile kripto para piyasas\u0131nda y\u00f6n\u00fc belirleyen ki\u015filerden olan Elon Musk'a 2021 y\u0131l\u0131 iyi gelmedi. Milyarderler listesinde ikinci s\u0131rada olan Musk'\u0131n serveti, Tesla hisselerinin y\u00fczde 2 oran\u0131nda d\u00fc\u015fmesinin ard\u0131ndan geriledi. ,Kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bir programda a\u00e7\u0131klamalarda bulunan Musk, \u201cNeslimiz t\u00fckenmeden \u00f6nce \u2018Mars\u2019\u0131 ke\u015ffetmemiz\u2019 gerekiyor\u201d ifadelerini kulland\u0131.,Servetinde 9.1 milyar dolarl\u0131k azalma olan Musk, bu gerilemenin ard\u0131ndan listede \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc s\u0131raya d\u00fc\u015ft\u00fc.