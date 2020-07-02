Elon Musk'tan koronavirüs ile mücadelede yeni adım

Elektrikli otomobil \u00fcreticisi Tesla'n\u0131n sahibi olan Elon Musk, corona vir\u00fcs ile olan m\u00fccadele kapsam\u0131nda yeni bir ad\u0131m at\u0131yor. \r\n\r\n,Ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde ABD'deki Tesla fabrikalar\u0131n\u0131n bir k\u0131sm\u0131n\u0131 solunum cihaz\u0131 \u00fcretmek i\u00e7in yeniden dizayn eden Musk, \u015fimdi de Alman \u015firket ile birlikte hareket etme karar\u0131 ald\u0131. \r\n\r\n,Reuters'ta yer alan habere g\u00f6re, Tesla, corona vir\u00fcse kar\u015f\u0131 a\u015f\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 yapan CureVac i\u00e7in Almanya'da tesis in\u015fa edecek. \r\n\r\n,Konu ile ilgili a\u00e7\u0131klamalarda bulunan Elon Musk, Tesla'n\u0131n Alman CureVac firmas\u0131 i\u00e7in 'Mikro RNA fabrikas\u0131' kuraca\u011f\u0131 bilgisine yer verdi. \r\n\r\n,Alman firma proje kapsamanda ta\u015f\u0131nabilir mRNA \u00fcniteleri \u00fcretmeyi planlad\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. Ancak Elon Musk cephesinden konu ile ilgili detayl\u0131 bir bilgi hen\u00fcz gelmi\u015f de\u011fil.\r\n