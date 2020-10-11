Elon Musk'tan şaşırtan cevap: Almanya'daki favori yemeğim döner kebap

G\u00fcney Afrika as\u0131ll\u0131 d\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc i\u015f insan\u0131 Elon Musk, sosyal medya mesajlar\u0131yla da s\u0131k s\u0131k g\u00fcndeme geliyor.,Musk bu kez Twitter'dan kendisine y\u00f6neltilen bir soru \u00fczerine favori yeme\u011fini a\u00e7\u0131klamas\u0131yla g\u00fcndemde.,Musk, Twitter'dan kendisine y\u00f6neltilen bir soru \u00fczerine Almanya'daki favori yeme\u011finin d\u00f6ner kebap oldu\u011funu dile getirdi.,Hamur i\u015fi foto\u011fraf\u0131n\u0131n alt\u0131nda \u201c\u00c7ok lezzetli g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor\u201d yazan Musk\u2019a, ba\u015fka bir kullan\u0131c\u0131 taraf\u0131ndan, \u201cEn iyi pasta ve hamur i\u015fi \u00fcr\u00fcnlerinden baz\u0131lar\u0131 Almanya\u2019dad\u0131r. Almanya\u2019y\u0131 ziyaret etti\u011finizde favori yiyece\u011finiz hangisiydi?\u201d sorusu y\u00f6neltildi.,Bu soru \u00fczerine takip\u00e7ileri, Musk\u2019tan bir Alman pasta ya da hamur i\u015fi ad\u0131 duymay\u0131 beklerken Musk, "D\u00f6ner kebap" dedi. Musk ayr\u0131ca, "Tacheles\u2019\u0131n hemen d\u0131\u015f\u0131nda \u015fimdiye kadar g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm en iyi kebap\u00e7\u0131 vard\u0131. Oran\u0131n y\u0131k\u0131lmas\u0131 \u00e7ok k\u00f6t\u00fc. O(kebap\u00e7\u0131) muhte\u015femdi\u201d ifadelerini kulland\u0131.,\u00dcnl\u00fc i\u015f insan\u0131 Elon Musk, sosyal medyadan gelen bir soru \u00fczerine Almanya'daki favori yeme\u011finin d\u00f6ner kebap oldu\u011funu ifade etti.