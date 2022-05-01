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Emekçi kadınların ekmek yaparak yaptırdığı cami ibadete açıldı
Bursa'da Başköy köyünün kadınları tarafından fırında ekmek yaparak 4 milyon liraya yaptırdığı cami ibadete açıldı.
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