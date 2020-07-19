Emekli işçi, hibe desteği ile boş arazisine diktiği kivilerden 50 ton ürün aldı

Kocaeli\u2019nin G\u00f6lc\u00fck il\u00e7esinde ya\u015fayan emekli fabrika i\u015f\u00e7isi Co\u015fkun \u00dcnal, kendisine ait bo\u015f araziyi de\u011ferlendirmek istedi. ,2018 y\u0131l\u0131nda Kocaeli B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesinin y\u00fczde 50 hibe destekli Alternatif \u00dcr\u00fcn Yeti\u015ftiricili\u011fi Projesi kapsam\u0131nda kivi fidan\u0131 ve kivi bah\u00e7esi malzemeleri deste\u011fini \u00f6\u011frenen \u00dcnal, destekten faydalanmak i\u00e7in ba\u015fvuruda bulundu. ,Ba\u015fvurusu kabul edilen \u00dcnal\u2019\u0131n arazisine gelen B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi ziraat m\u00fchendisleri, 10 d\u00f6n\u00fcml\u00fck arazide inceleme yapt\u0131. ,Yap\u0131lan inceleme sonras\u0131nda verilen 250 kivi fidan\u0131n\u0131 arazisine diken ve dikim malzemeleri ile kivi bah\u00e7esini olu\u015fturan \u00dcnal, ekimden yakla\u015f\u0131k 2 y\u0131l sonra 50 ton \u00fcr\u00fcn alarak bo\u015f arazisini kazanca d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcrd\u00fc.,Kivi bah\u00e7esini belediyenin y\u00fczde 50 hibe deste\u011fi ile kurdu\u011funu belirten Co\u015fkun \u00dcnal, \u201cBuras\u0131 3 d\u00f6n\u00fcm. 250 kivi fidan\u0131 var. Kivilerimiz 2 ya\u015f\u0131n\u0131 doldurdu, \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc senesine girdi. A\u2019dan Z\u2019ye teli, sulama sistemi, Kocaeli B\u00fcy\u00fck\u015fehirin y\u00fczde 50 deste\u011fi ile hi\u00e7bir \u015fekilde masraf etmeden ald\u0131k. Kivilerimiz Harward \u00e7e\u015fidi. Doku k\u00fclt\u00fcr\u00fc ile en \u00e7ok tutulan \u00e7e\u015fidimiz. ,Kivilerimizin bak\u0131m\u0131n\u0131 ihmal etmemeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. \u0130n\u015fallah ilerde daha da y\u00fckl\u00fc bir \u015fekilde verime ge\u00e7ecek kivilerimiz. Daha yeni yeni verime ge\u00e7meye ba\u015flad\u0131. S\u00fcrekli gelip kontrollerini yap\u0131yorlar her sene. B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesine te\u015fekk\u00fcr ediyoruz, onlar\u0131n sayesinde bu bah\u00e7emizi kurduk\u201d dedi.,Kocaeli B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi de tar\u0131mda ya\u015fanan bu de\u011fi\u015fime ayak uydurabilmesi i\u00e7in \u00e7ift\u00e7iye destek sa\u011fl\u0131yor. \u00c7ift\u00e7ileri modern meyve bah\u00e7esi \u00fcretimine y\u00f6nlendiren B\u00fcy\u00fck\u015fehirin gelir d\u00fczeyini artt\u0131rmak amac\u0131yla tar\u0131msal faaliyette bulunan ve Ziraat Odas\u0131 \u00fcyeli\u011fi olan \u00e7ift\u00e7ilere y\u00fczde 50 hibe destekli projeler s\u00fcr\u00fcyor. ,Bu kapsamda belediye ekiplerince ba\u015fvuru yapan \u00e7ift\u00e7ilerin kivi bah\u00e7esi olu\u015fturulmas\u0131na katk\u0131 sa\u011flan\u0131yor. Hibe projesi kapsam\u0131nda modern meyve bah\u00e7esi tesisleri olu\u015fturmak amac\u0131 ile doku k\u00fclt\u00fcr\u00fc kivi fidan\u0131 ve kivi bah\u00e7esi kurulumu i\u00e7in malzemeler veren B\u00fcy\u00fck\u015fehir, ziraat m\u00fchendisleri ile de bah\u00e7eleri d\u00fczenli olarak kontrol ediyor.,Y\u00fczde 50 hibe destekli Alternatif \u00dcr\u00fcn Yeti\u015ftiricili\u011fi Projesi kapsam\u0131nda \u00e7ift\u00e7ilere Hayward ve Matua cinsi kivi fidanlar\u0131 veriliyor. Hayward kivi doku k\u00fclt\u00fcr\u00fc ile \u00e7o\u011falt\u0131lm\u0131\u015f, meyveleri iri, meyve kabu\u011fu ye\u015filimsi kahverengi s\u0131k ince t\u00fcylerle kapl\u0131 ve uzun s\u00fcre depolama \u00f6zelli\u011fi ile biliniyor. D\u00fcnyada en \u00e7ok ra\u011fbet g\u00f6ren kivi \u00e7e\u015fidi olan Hayvard kivi fidan\u0131, erke\u011fi ve di\u015fisi ayr\u0131 fidanlarda olan bir bitki oldu\u011fu i\u00e7in bah\u00e7e haz\u0131rlan\u0131rken di\u015fi fidanlar\u0131n yan\u0131nda yeteri kadar erkek fidan dikilmesi gerekiyor. Hayward kivi fidanlar\u0131n\u0131n yeti\u015fmesi i\u00e7in \u00e7ift\u00e7ilere Matua \u00e7e\u015fidi kivi fidanlar\u0131 ise tozlay\u0131c\u0131 bitki olarak veriliyor.