Emekli maaşı ve maaşlarda artış yaşanacak

Al\u0131m \u015fu unvanlarda yap\u0131lacak: 5.175 Hem\u015fire, 800 Ebe ve 3.293 Sa\u011fl\u0131k Teknisyeni\/ Sa\u011fl\u0131k Teknikeri olmak \u00fczere Psikolog, Sosyal \u00c7al\u0131\u015fmac\u0131, Biyolog, Odyolog, \u00c7ocuk Geli\u015fimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, \u0130\u015f ve U\u011fra\u015f\u0131 Terapisti, Dil ve Konu\u015fma Terapisti, Perf\u00fczyonist ve Sa\u011fl\u0131k Fizik\u00e7isi. Ayr\u0131ca temizlik hizmetleri, koruma ve g\u00fcvenlik hizmetleri, bak\u0131m ve onar\u0131m hizmetleri, \u015fof\u00f6rl\u00fck hizmetleri ve klinik destek eleman\u0131 olarak di\u011fer hizmetlerde g\u00f6rev yapmak \u00fczere toplam 10 bin s\u00fcrekli i\u015f\u00e7i al\u0131m\u0131 yap\u0131lacakt\u0131r. S\u00fcrekli i\u015f\u00e7i al\u0131m\u0131 ba\u015fvurular\u0131 15 Mart 2022 - 21 Mart 2022 tarihleri aras\u0131nda T\u00fcrkiye \u0130\u015f Kurumu (\u0130\u015eKUR) http:\/\/esube.iskur.gov.tr adresi \u00fczerinden yap\u0131labilecektir.\u201d,14 Mart T\u0131p Bayram\u0131\u2019nda Ba\u015fkan Erdo\u011fan taraf\u0131ndan a\u00e7\u0131klanaca\u011f\u0131 belirtilen yeni d\u00fczenlemeye g\u00f6re, pratisyenlere 2 bin 500, uzman doktorlara ise 5 bin lira maa\u015f art\u0131\u015f\u0131 yap\u0131lacak. ,Doktorlar ve di\u011fer sa\u011fl\u0131k personeline yap\u0131lacak maa\u015f art\u0131\u015flar\u0131ndan emekli olanlar da yararlanacak. Aile hekimlerinin \u00fccretlerinde yap\u0131lacak art\u0131\u015f ise kanun teklifinde yer almayacak. Bu durumda olan personelin \u00fccret art\u0131\u015flar\u0131n\u0131n ayr\u0131ca bir y\u00f6netmelikle d\u00fczenlenece\u011fi belirtildi. ,Doktorlar\u0131n yan\u0131 s\u0131ra di\u011fer sa\u011fl\u0131k personelinin \u00fccretlerinde yap\u0131lacak art\u0131\u015fa ili\u015fkin d\u00fczenleme \u00fczerindeki \u00e7al\u0131\u015fmalar tamamland\u0131. Buna g\u00f6re doktorlar\u0131n maa\u015flar\u0131nda 5 bin liraya kadar art\u0131\u015f olacak. AK Parti\u2019nin daha \u00f6nce g\u00fcndeme getirdi\u011fi ancak kapsam\u0131 \u00fczerinde yap\u0131lan tart\u0131\u015fmalar nedeniyle rafa kald\u0131r\u0131lan sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n\u0131n maa\u015flar\u0131ndaki art\u0131\u015f\u0131 \u00f6ng\u00f6ren d\u00fczenleme yeniden Meclis\u2019e geliyor.,Ek g\u00f6stergelerin y\u00fckseltilmesi d\u00fczenlemesinden, ebe, hem\u015fire ve ambulanslarda g\u00f6rev yapan acil sa\u011fl\u0131k personeli de yararlanacak. Ek g\u00f6stergenin y\u00fckseltilmesi ile ebe-hem\u015fire gibi sa\u011fl\u0131k personeline ise 400-500 TL zam yap\u0131laca\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. Ayr\u0131ca \u00fcniversite hastanelerinde g\u00f6rev yapan sa\u011fl\u0131k personeli de \u00fccret art\u0131\u015f\u0131 d\u00fczenlemesi kapsam\u0131na al\u0131n\u0131yor. ,Sa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Fahrettin Koca, 10 bin s\u00f6zle\u015fmeli sa\u011fl\u0131k personeli ve 10 bin s\u00fcrekli i\u015f\u00e7i al\u0131m\u0131 i\u00e7in ba\u015fvurular\u0131n 15 Mart\u2019ta ba\u015flayaca\u011f\u0131n\u0131 bildirdi. Bakan Koca, sosyal medya hesab\u0131ndan konuyla ilgili \u015fu a\u00e7\u0131klamay\u0131 yapt\u0131: \u201cBran\u015f da\u011f\u0131l\u0131mlar\u0131n\u0131 da i\u00e7eren bilgiler, tercih k\u0131lavuzu haz\u0131rlanmak \u00fczere \u00d6SYM\u2019ye g\u00f6nderildi\r\n,Sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n\u0131n \u00f6zl\u00fck haklar\u0131n\u0131n d\u00fczeltilmesine ili\u015fkin yasa teklifi bir s\u00fcre \u00f6nce TBMM g\u00fcndemine getirilmi\u015fti.,Y\u00dcCEL KAYAO\u011eLU- Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan milyonlarca ki\u015finin bekledi\u011fi m\u00fcjdeyi duyuracak. Emekli maa\u015f\u0131 ve maa\u015flarda art\u0131\u015f ya\u015fanacak