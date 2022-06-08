Emekli olmak isteyenler dikkat! 3600 ek gösterge kararı sonrası ikramiyeden yararlanmak için bu tarihi bekleyin

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu çalışanlarına 600 puan ek gösterge uygulaması 15 Ocak 2023'te yürürlüğe gireceğini açıklamıştı. Ancak bu tarihten önce dilekçe verenler 40 bin liranın üzerindeki emeklilik ikramiyesinden yararlanamayacak. Emeklilik planı olanların, emekli ikramiyesi artışından faydalanabilmek için bu tarihe dikkat etmesi gerekiyor.