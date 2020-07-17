Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyeleri ödenmeye başlandı

12 milyon emeklinin Kurban Bayram\u0131 ikramiyeleri, bug\u00fcnden itibaren hesaplar\u0131na yat\u0131r\u0131l\u0131yor.,Aile, \u00c7al\u0131\u015fma ve Sosyal Hizmetler Bakanl\u0131\u011f\u0131nca 17-29 Temmuz tarihlerinde \u00f6denece\u011fi a\u00e7\u0131klanan Kurban Bayram\u0131 ikramiyeleri, bug\u00fcn emeklilerin hesaplar\u0131na yat\u0131r\u0131lmaya ba\u015fland\u0131.,Bakanl\u0131k, zaml\u0131 Temmuz ayl\u0131klar\u0131 ile Kurban Bayram\u0131 ikramiyelerinin, SSK'l\u0131 emekliler i\u00e7in 17-26 Temmuz tarihlerinde, Ba\u011fkur'lu emekliler i\u00e7in de 25-28 Temmuz tarihlerinde, ayl\u0131k \u00f6deme g\u00fcnlerinde hesaplara yat\u0131r\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 bildirmi\u015fti.,Ayr\u0131ca, Emekli Sand\u0131\u011f\u0131 kapsam\u0131nda olan vatanda\u015flar\u0131n Temmuz ayl\u0131k fark\u0131n\u0131n, A\u011fustos ayl\u0131klar\u0131n\u0131n ve Kurban Bayram\u0131 ikramiyelerinin birlikte \u00f6denece\u011fi belirtilmi\u015fti. ,Bu kapsamda, Ziraat Bankas\u0131'ndan her ay\u0131n 1 ve 2. g\u00fcn\u00fcnde ayl\u0131klar\u0131n\u0131 alanlara 28 Temmuz'da, 3, 4 ve 5. g\u00fcn\u00fcnde ayl\u0131klar\u0131n\u0131 alanlara da 29 Temmuz'da \u00f6deme ger\u00e7ekle\u015ftirilecek.,Ayl\u0131klar\u0131n\u0131 di\u011fer bankalardan alan emeklilere ise 28 Temmuz'da \u00f6deme yap\u0131lacak.,